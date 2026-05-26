Bilanț Săptămâna Siguranței Rutiere: polițiștii au intervenit la peste 20 de accidente ușoare, soldate cu 28 de răniți

Săptămâna Siguranței Rutiere a fost marcată la nivel național în perioada 18 – 24 mai, zile în care polițiștii rutieri au intensificat activitățile preventive și de control, acționând pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru consolidarea unui climat rutier responsabil și sigur.

În acest context, polițiștii rutieri, alături de polițiștii structurilor de siguranță publică, siguranță școlară și prevenirea criminalității, și-au concentrat eforturile pentru desfășurarea unor activități preventive și reactive menite să reducă numărul accidentelor rutiere și consecințele acestora.

Peste 90 de permise reținute, accident rutiere și persoane rănite

Polițiștii rutieri au acționat pe principalele artere de circulație pentru monitorizarea traficului și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate 1488 de abateri de la normele rutiere în vigoare. Totodată, polițiștii au reținut 93 de permise de conducere, au retras 100 de certificate de înmatriculare și au constatat 21 de infracțiuni la regimul rutier.

În această perioadă au fost înregistrate și accidente rutiere, respectiv 21 de accidente ușoare, soldate cu rănirea ușoară a 28 de persoane, motiv pentru care polițiștii reiterează importanța respectării normelor rutiere și adoptării unui comportament preventiv și responsabil în trafic.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor continua activitățile preventive și de control pentru diminuarea riscului rutier.

Activitățile preventive pentru siguranța școlară

Activitățile preventive au fost desfășurate atât în unități de învățământ, cât și în trafic, polițiștii interacționând direct cu cetățenii și promovând adoptarea unui comportament responsabil. Acestea s-au desfășurat atât în mediul urban, cât și în mediul rural cu participarea a peste 800 de persoane. La activitățile dedicate copiilor a fost utilizat și laboratorul de educație rutieră.

De asemenea, în municipiul Onești au fost organizate patrule școlare în scopul îmbunătățirii nivelului de cunoaștere și respectare a normelor rutiere precum și conștientizării pericolelor la care se expun cei care încalcă regulile de circulație.