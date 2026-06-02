Bilanțul IPJ Bacău de Rusalii și 1 Iunie: 1.000 de sancțiuni contravenționale și peste 340 de intervenții

În perioada minivacanței prilejuite de Rusalii și Ziua Copilului, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță rutieră, în județ.

Pe parcursul acestor zile, polițiștii au intervenit la 342 de evenimente, dintre care 246 au fost sesizate prin 112. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate aproximativ 1.000 de sancțiuni contravenționale, dintre care 460 au fost avertismente. Totodată, polițiștii au fost sesizați cu privire la 82 de infracțiuni și au prins în flagrant delict 11 persoane.

În urma activităților desfășurate în trafic, au fost reținute 47 de permise de conducere, dintre care 18 pentru depășirea regimului legal de viteză și 8 pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au fost retrase 49 de certificate de înmatriculare.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor fi, în continuare, la datorie pentru siguranța cetățenilor, principalele obiective fiind prevenirea și combaterea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră.