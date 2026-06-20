BREAKING NEWS! Explozie la un cazan Thermoenergy, sâmbătă dimineață. Incidentul readuce în prim-plan urgența modernizării sistemului

O explozie s-a produs, în această dimineață, la cazanul nr. 3 al Centralei Termice Parc 1, al Thermoenergy Group SA, din municipiul Bacău. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență și ale SMURD, care au asigurat zona și au efectuat verificările necesare.

În urma incidentului, s-a dispus verificarea autorizată a instalației de gaze, iar funcționarea centralei a fost interzisă până la finalizarea tuturor controalelor tehnice. Totodată, Delgaz Grid a ridicat contorul de gaze al centralei.

Centrala Termică Parc 1 este inclusă în proiectul „Transformare CT-uri în PT/CT”, investiție aflată în derulare la nivelul Primăriei municipiului Bacău și finanțată prin Programul Termoficare, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii de termoficare și înlocuirea unor instalații vechi, care și-au depășit durata normală de funcționare.

Incidentul de astăzi evidențiază încă o dată necesitatea accelerării acestor investiții. Dincolo de eficiența energetică și reducerea costurilor de exploatare, modernizarea sistemului de termoficare a devenit o problemă de siguranță publică. Explozia de la CT Parc 1 demonstrează că implementarea proiectului trebuie urgentată, iar finalizarea investițiilor prevăzute de Primăria Bacău și finanțate prin Programul Termoficare reprezintă o necesitate nu doar pentru funcționarea sistemului, ci și pentru securitatea cetățenilor municipiului Bacău.