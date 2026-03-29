Breaking News! Trebeșul a ieșit din matcă în Mărgineni: podețe acoperite, intervenții în desfășurare

Creșterea semnificativă a debitului pârâului Trebeș, pe fondul precipitațiilor abundente din ultimele zile, a determinat autoritățile din comuna Mărgineni să intre în alertă. Potrivit unui comunicat publicat de Primărie, nivelul apei a depășit cotele de atenție în anumite zone, iar mai multe podețe au fost deja acoperite.

Reprezentanții administrației locale anunță că echipele intervin în teren pentru a limita efectele situației. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență monitorizează permanent punctele critice de pe cursul pârâului, în timp ce utilaje ale Primăriei acționează pentru îndepărtarea resturilor vegetale și a aluviunilor aduse de torenți, care îngreunează scurgerea apei, în special în zona podurilor.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și prudență din partea cetățenilor. Oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la traversarea podurilor și punților pietonale și să evite apropierea de maluri pentru a recupera lemne sau alte materiale aduse de apă, în condițiile în care debitul este crescut, iar curentul poate deveni periculos.

De asemenea, părinții sunt avertizați să nu lase copiii nesupravegheați în apropierea cursurilor de apă.

Echipele de intervenție vor rămâne mobilizate până la revenirea situației la normal, iar autoritățile locale anunță că vor transmite actualizări în funcție de evoluția fenomenelor.