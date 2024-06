Cântărețul băcăuan Babasha, pe scenă alături de Coldplay. Prestația artistului a declanșat un adevărat scandal

Cântărețul de muzică de petrecere Babasha (Vlăduț Babașa, numele real), originar din Bacău, a fost invitat de trupa Coldplay să cânte în cadrul concertului pe care l-au susținut aseară în București. Apariția lui pe scenă nu a fost, însă, primită bine de cei din public, care l-au huiduit în timpul prestației.

Artistul băcăuan a apărut pe scenă invitat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, care a spus „sper să depășim unele bariere în această seară”, potrivit stirileprotv.ro.

Când a urcat lângă Chris Martin pe scenă a fost afișat mesajul „If you want love, be love. If you want peace, be peace”.

Momentul însă nu a stârnit o reacție bună din partea publicului. În timp ce artistul originar din Bacău interpreta piesa „Păi Naa” – care, pe contul de YouTube al acestuia, a fost vizualizată deja de peste 6.714.000 de ori – publicul a început să exclame și să huiduie.

Reacții în mediul online, după concertul de aseară. Babasha: „Nu mă așteptam să fie chiar așa de rău”

Babasha a postat un video pe canalul său de TikTok în care a venit cu câteva lămuriri: „Nu vreau să creadă lumea că profit că acum sunt în centrul atenției (…) Dar ceea ce trebuie să spun, pentru cine nu știe, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român. Ei s-au uitat în topuri și m-au văzut pe mine. Ei personal i-au contactat pe impresarii mei și nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate, pentru că vorbim de un cu totul alt nivel. Și indiferent de toate huiduielile din lume eu tot aș fi acceptat pentru că așa ceva este o dată în viață. Am avut și o probă de sunet înainte de concert, cum este normal, cu Chris Martin și i-a plăcut foarte mult de mine. Nu mă așteptam în viața mea să fie… mă așteptam la păreri împărțite, dar nu să fie chiar atât de rău. Eu vreau să vă mulțumesc, mai ales celor care mi-ați luat apărarea, mai ales că au fost niște persoane de la care nu mă așteptam în viața mea să-mi ia apărarea”, a spus artistul.

Printre cei care i-au luat apărarea lui Babasha se afla și Adrian Despot, vocalistul trupei de rock Vița de Vie, care într-un mesaj postat pe rețelele de socializare a spus: „Cat despre Babasha, bravo, dude! Sa canti cum ai facut-o, in fata unui stadion care te huiduie, it’s so fckn rock’n roll incat n-are cum sa nu fie bine. Ba chiar te invidiez ca nu am fost eu in locul tau, sa ma scald in oceanul ala de ipocrizie.”

Nici comunitatea băcăuană nu a rămas indiferentă la ceea ce s-a întâmplat. De exemplu, Lucian Popa de la ZidArt a spus: „Cred că cel mai Cold Play a fost din partea publicului când a decis să judece atât de aspru actul artistic pe care l-au propus cei de la Coldplay (…) Cred că ce s-a întâmplat aseară, nu e un lucru neaparat rău pentru România faptul că se întamplă din nou un moment muzical controversat, dar, mă intreb, de câte astfel de momente mai e nevoie să acceptăm că muzica e un limbaj universal și că formele în care este reprezentată nu face altceva decât să pună și mai multă culoare pe portativ? Totodată, cred că apariția lui Babasha a servit ca o oglindă pentru spectatori, invitându-i să își reconsidere propriile prejudecăți și să accepte diversitatea artistică.”

Sora lui Babasha, Bianca Babașa, care potrivit profilului ei de pe Social Media a terminat UNATC și lucrează la Teatrul Municipal Bacovia, și-a apărat fratele. „Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni, muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne in comunitățile noastre. Eu petrec zeci de ore cu tineri din comunități marginalizate, lucrez și vorbesc cu copii și tineri despre curaj, ii învăț despre empatie, prietenie, exprimarea liberă si căutarea potențialului lor artistic(…) Vlad Babasa este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul in care gândește, bunătatea și talentul lui l-au adus la nivelul la care este. Fratele meu și-a descoperit pasiunea de mic, și-a dat seama de la o vârsta foarte fragedă de iubirea pentru muzică, de impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor. A studiat câteva instrumente și a apoi a ales să fie solist, să compună, să își scrie singur muzica și a ales să facă asta cu bucurie și cu sufletul curat, să muncească să fie din ce in ce mai bun”, a spus, printre altele, Bianca Babașa.

Pe YouTube Babasha are 104.000 de abonați, iar pe Instagram a adunat o comunitate de aproape 60.000 de persoane. În prezent este pe locul unul în trending pe YouTube.

Piesele sale au circulat intens pe platforma Tik Tok. Cu hit-ul „Baklava”, piesă care a ajuns numărul unu în trending pe YouTube, Babasha a adunat în doar două săptămâni de la lansare peste 11 milioane de vizualizări.