Cauza morții elevului de la școala din Parincea – legiștii au transmis primele concluzii

Băiatul în vârstă de 15 ani care a murit la şcoală s-a înecat cu propria vomă, arată primele concluzii ale medicilor legişti. El se afla în curtea unităţii şcolare din comuna Parincea, alături de doi colegi, scrie news.ro.

Surse judiciare au declarat, vineri, pentru News.ro că băiatului i-a venit să vomite, în timp ce se afla în curtea şcolii, aături de doi colegi, însă s-a înecat.

Incidentul a avut la o şcoală din comuna Parincea, poliţiştii deschizând dosar penal pentru ucidere din culpă.

Cazul a provocat nemulţumirea martorilor, care au acuzat că ambulanţa cu medic a ajuns prea târziu la faţa locului.

Joi seară, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că face un control în judeţul Bacău, pentru a stabili modul în care echipajele medicale au fost trimise şi au ajuns la acet caz.