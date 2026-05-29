Chimcomplex renunță la investiția de 100 milioane de euro din Onești. Proiectul fabricii de rășini, oprit din cauza costurilor la energie

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Chimcomplex a decis să renunțe la construcția fabricii de rășini din Onești, un proiect estimat la 100 de milioane de euro, pentru care compania primise un ajutor de stat de 46,6 milioane de euro din partea Ministerul Finanțelor.

Anunțul a fost făcut de Ștefan Vuza, acționar al companiei și președinte al Consiliului de Administrație, care a explicat că decizia vine în contextul creșterii accentuate a prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

„Am anunțat deja inclusiv la bursă, minister și bănci că din cauza prețului nejustificat de crescut la energia electrică și gaze am oprit investiția și am returnat banii ministerului”, a declarat acesta pentru Ziarul Financiar.

Potrivit bugetului publicat recent la Bursa de Valori București, compania a redus semnificativ planurile de investiții pentru acest an, alocând doar 5,2 milioane de euro pentru platformele industriale din Onești și Râmnicu Vâlcea.

În același timp, Chimcomplex estimează pentru 2026 o pierdere netă de 177,6 milioane de lei, la o cifră de afaceri prognozată de 800 de milioane de lei. EBITDA este estimată la 41,9 milioane de lei.

Compania avertiza încă din raportul preliminar pe anul trecut că va aplica, începând din aprilie, un scenariu care presupune oprirea secțiilor energo-intensive. Măsura ar putea duce la disponibilizarea a cel puțin 1.200 de angajați din cadrul companiei și al partenerilor direcți, precum și la afectarea a aproximativ 5.500 de locuri de muncă pe orizontală.