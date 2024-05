Ciolacu, întrebat dacă primarul USR al Bacăului ar trebui să demisioneze: „Îl invit în Piaţa Victoriei, să vină DNA să ne ia!”

Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă primarul de la USR al Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ar trebui să demisioneze, în contextul în care chiar el a anunţat că este suspect în dosarul apartamentului dat fără forme legale unei membre USR, cu funcție de conducere în Primărie.

„Noi am avut o decizie foarte clară la PSD ţinând cont şi de greşelile pe care le-a făcut PSD. Nu am nicio reţinere să o spun. Niciun parlamentar nu a intrat pe listele PSD dacă era trimis în judecată. Există prezumţia de nevinovăţie, dar există şi o percepţie publică şi când intri în politică trebuie să îţi asumi acest lucru. Când eşti trimis în judecată, de obicei e bine să faci pasul nu neapărat înapoi, un pas în lateral. Nu sunt judecător, nu sunt magistrat, nu am comentat şi nu o să comentez niciodată nicio decizie a unui magistrat atâta timp cât voi fi persoană publică, indiferent de părerile mele personale. Sunt ale mele şi le ţin pentru mine”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută, sâmbătă la Bacău.

Liderul PSD a mai spus că „pe domnul Viziteu îl invit în Piaţa Victoriei, unde să vină DNA să ne ia”.

„Parcă aşa era. Sau cine nu sare, nu ştiu, nu am reţinut toate versurile. Poate să îl ia şi pe domnul Voiculescu, cu miliardul de la vaccinuri. Poate să o ia şi pe doamna Clotilde. Au o pepinieră deja consacrată. PSD e mic copil”, a completat Ciolacu.

Pe 12 martie 2024, primarul Bacăului Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a anunţat că, alături de alţi angajaţi, este suspect într-un dosar legat de un apartament de serviciu în care a locuit o angajată a primăriei. Ziarul de Bacău a relatat că dosarul în care primarul este suspect a fost deschis de DNA ca urmare a unei anchete a publicaţiei, care a dezvăluit cum o angajată, membră USR, ocupă un apartament al Primăriei de peste 100 mp în centrul oraşului, deşi are buletin de Bacău. (sursa: news.ro)