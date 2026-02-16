Cod galben de ninsori și viscol: utilajele DRDP Iași au intervenit toată noaptea pe drumurile naționale din Moldova

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, 247 de autoutilaje au acționat în cursul nopții trecute pe drumurile naționale din zona Moldovei, unde este în vigoare o atenționare Cod galben de ninsori și viscol. Drumarii au răspândit 2.094 tone de material antiderapant pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

La această oră nu sunt înregistrate drumuri naționale cu circulația întreruptă sau îngreunată din cauza vremii. Carosabilul este majoritar umed, cu porțiuni de zăpadă frământată sau viscolită, în strat de până la 2 cm, în județele Suceava, Botoșani și Iași.

Ninsori slabe se mai semnalează în județul Neamț, iar în Botoșani vântul produce viscol la sol. Temperaturile din regiune sunt negative, cuprinse între -6 și -2 grade Celsius, favorizând apariția poleiului.

Reprezentanții DRDP recomandă șoferilor să circule cu prudență și să își echipeze autovehiculele corespunzător pentru condiții de iarnă. În această dimineață, 110 autoutilaje sunt în continuare pe trasee pentru a asigura viabilitatea drumurilor.