Comunicat CRAB. Întrerupere furnizare apă în cartierul Șerbănești

Urmare a solicitarii SC RECON & DOJE SRL, in vederea executarii unor lucrari de interconectare a caminului de vane de pe strada Calea Romanului, din municipiul Bacau, va aducem la cunostinta ca in perioada 19.05.2026, ora 20:00 – 20.05.2026, ora 06:00, se va intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii din cartierul Serbanesti. 

Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru intervalul de timp alocat lucrarilor.

In zona afectata de aceasta oprire, la reluarea programului de furnizare a apei poate aparea fenomenul de turbiditate (apa murdara).

