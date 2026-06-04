Comunicat CRAB – Întrerupere furnizare apă potabilă Șerbănești

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Urmare a solicitarii SC RECON & DOJE SRL, pentru executarea unor lucrari de interconectare a retelei noi de distributie apa de pe Bulevardul Unirii, din municipiul Bacau, va informam ca, in perioada 04.06.2026, ora 21:00 – 05.06.2026, ora 05:00, se va intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii din cartierul Serbanesti.

Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru intervalul de timp alocat lucrarilor.

La reluarea furnizarii apei pot aparea fenomene de turbiditate (apa murdara).