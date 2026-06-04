Comunicat CRAB – Întrerupere furnizare apă potabilă Calea Moldovei și Cartier Gherăiești

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Urmare a unei defectiuni aparute la conducta de distributie a apei potabile de pe Calea Moldovei, din municipiul Bacau, va informam ca in data de 04.06.2026, intre orele 09:00 – 11:00, se intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strada Calea Moldovei si cartierul Gheraiesti (inclusiv cartierul Green Town).

Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru intervalul de timp alocat lucrarilor.

In zona afectata de aceasta oprire, la reluarea furnizarii apei pot aparea fenomene de turbiditate (apa murdara).