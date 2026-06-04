Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Anunțuri / Comunicat CRAB – Întrerupere furnizare apă potabilă Calea Moldovei și Cartier Gherăiești

Comunicat CRAB – Întrerupere furnizare apă potabilă Calea Moldovei și Cartier Gherăiești

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Urmare a unei defectiuni aparute la conducta de distributie a apei potabile de pe Calea Moldovei, din municipiul Bacau, va informam ca in data de 04.06.2026, intre orele 09:00 – 11:00, se intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strada Calea Moldovei si cartierul Gheraiesti (inclusiv cartierul Green Town).

Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru intervalul de timp alocat lucrarilor.

In zona afectata de aceasta oprire, la reluarea furnizarii apei pot aparea fenomene de turbiditate (apa murdara).

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *