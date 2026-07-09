Ziarul de Bacău

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Comunicat CRAB. Se oprește apa în mai multe zone din Bacău, Mărgineni, Măgura și Hemeiuș, pentru remedierea unei defecțiuni

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În vederea executării lucrărilor de remediere a unei defecțiuni apărute la conducta de transport Stația de Pompare Mărgineni – Stația de Tratare a Apei Potabile Barați, vă informăm că, în intervalul 09.07.2026, ora 22:00 – 10.07.2026, ora 05:00, se va întrerupe alimentarea cu apă pentru următorii consumatori: 

1. str. Calea Moineşti – între S.C. EUROPROD S.A. şi Calea Moineşti nr. 34;

2. fosta fabrică Diana Forest (actualmente Barlinek Bacău) şi consumatorii din zona Staţiei de Betoane Baixa;

3. str. Arcadie Şeptilici;

4. str. Prelungirea Arcadie Şeptilici (com. Mărgineni) şi str. Între Vii (com. Măgura);

5. com. Mărgineni: satele Baraţi, Mărgineni, Luncani, Podiş, Trebeş, Pădureni şi Valea Budului;

6. com. Hemeiuş, sat Fântânele;

7. S.C. CONAGRA S.A.;

8. S.C. EUROPROD S.A.;

9. cartierul de vile Petre şi Maria Blejusca.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, S.C. CRAB S.A. recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru intervalul de timp alocat lucrărilor.

În zonele afectate de aceasta oprire, la reluarea programului de furnizare a apei poate apărea fenomenul de turbiditate (apă murdară). (sursa: comunicat CRAB)

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