Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

INFORMAȚII GENERALE: Obiectiv : Reabilitare Palat Administrativ Bacău Finanțare: proiect finanțat de Uniunea Europeană, Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice/Operațiunea B. 1, cod C5-B1-16/PNRR 2022/C5/2/B1/1 Aria desfășurată a clădirii (mp): 6852 TIP LUCRARE: Consolidare seismică + Renovare energetică COD PROIECT: C5-B1-16 CERERE DE FINANȚARE: C5-B1-16/01.04.2022 CONTRACT DE FINANȚARE: 135337/29.11.2022 VALOARE TOTALĂ CU TVA: 67.520.493,46 RON CONTRIBUȚIE NAȚIONALĂ: 29.789.734,69 RON CONTRIBUȚIE EXTERNĂ: 37.730.758,78 RON MODIFICĂRI ADUSE CONTRACTULUI DE FINANȚARE: ACT ADIȚIONAL NR.1-nr. 522813/16.11.2023 MAI-DGF ACT ADIȚIONAL NR.2-nr.609944/15.05.2024 MAI-DGF DURATA DE IMPLEMENTARE: 39 luni

În data de 20.01.2026, s-a desfășurat reuniunea de lucru la sediul actual al Instituției Prefectului -județul Bacău, respectiv în cadrul Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

La reuniune au participat, din partea M.A.I., domnul director general adjunct Corneliu Alexandru, doamna prefect Andreea Negru, domnul subprefect Valentin Ivancea, precum și membrii echipei de implementare a proiectului.

Antreprenorul a fost reprezentat de domnul Daniel Pițurlea, președintele fondator al SC Concelex S.A., însoțit de directorul regional Concelex și reprezentanții echipei de proiectare Quadratum Architecture care au participat on line.

Din partea supervizorului au fost prezenți: coordonatorul de contract, dirigintele de șantier, precum dirigintele de şantier specializarea instalaţii.

Sesiunea de lucru a avut ca scop monitorizarea stadiului de execuție a lucrărilor aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Palat Administrativ” Bacău și stabilirea măsurilor necesare pregătirii recepției lucrărilor și punerii în funcțiune a obiectivului de investiție.

Până la această dată, au fost finalizate lucrările de consolidare aferente subsolului, parterului, etajului și șarpantei, precum și tencuielile pe bază de var la parter și etaj, pereți de compartimentare din gips carton la etaj și parter.

Aproape de finalizare sunt lucrările de montaj tablă la învelitoare, lucrările de reparații grosiere la fațada și lucrările de sablare la fațadă.

La interiorul clădirii sunt în executare finisaje la pereți și tavane, montaj pardoseli, montaj tâmplărie, lucrări la instalații.

Totodată, se desfășoară lucrările aferente rețelelor de canalizare menajera, pluvială, rețelei de hidranți exteriori, rețelei de alimentare cu apă potabilă și lucrările aferente rezervei intangibile pentru incendiu, urmând a fi demarate lucrările la bazinul de retenție pluvială și menajeră.

În perioada imediat următoare, se vor desfășura și următoarele lucrări/activități:

– restaurare elementele de piatră, lucrări de restaurare la fațade, montare elemente decorative;

– lucrări la bazinele exterioare și racordarea la rețele;

– amenajare parcare și amenajare spații verzi exterioare adiacente;

– montare echipamentele speciale și executare probe tehnologice;

– testări finale și comisionarea echipamentelor, predarea documentației „As Built”, manualele de utilizare, precum și recepția la terminarea lucrărilor.

Data elaborării: 22.01.2026

