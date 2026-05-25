Comunicat Thermoenergy Group SA Bacău. Se sistează furnizarea apei calde la câteva puncte termice

Vă informăm că, începând cu data de 26.05.2026, ora 8:00, până pe data de 29.05.2026, ora 21:00, Thermoenergy Group SA Bacău va sista furnizarea agentului termic la Punctele Termice 69, 95, 96, 97, din cauza unei intervenții pe agentul primar. Prin urmare vor fi afectați consumatorii cu domiciliul în zona aferentă, după cum urmează:

str. Avram Iancu nr. 54

str. Bradului nr. 13, 17, 52, 56

str. Cuza Vodă nr. 37, 8

str. Emil Racoviță nr. 4

str. Energiei nr. 24, 31, 33, 35, 8

str. Gării nr. 54, 56, 58, 60, 70

str. George Bacovia nr. 67, 68, 70

str. Ion Luca nr. 7, 9

str. Mihai Eminescu nr. 28

str. Mioriței nr. 21, 23, 25, 29, 70, 72, 76, 78

str. Mitropolit Veniamin Costache nr. 1, 4

str. Nordului nr. 1, 2, 9, 10

str. Păcii nr. 11

str. Tipografilor nr. 1, 2, 11, 12, 16, 18

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.