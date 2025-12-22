Consiliul Județean Bacău a stabilit cadrul fiscal pentru 2026. Președinta Breahnă-Pravăț: „Acces liber la cultură și taxe majorate doar cu inflația”

Consiliul Județean Bacău a aprobat, în ședința ordinară de astăzi, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și speciale pentru anul 2026, în forma amendată de președinta instituției, Cristina Breahnă Pravăț, împreună cu vicepreședinții CJ.

Decizia are la bază trei principii declarate – stabilitate, legalitate și acces liber la cultură. Conform hotărârii, taxele stabilite de Consiliul Județean vor rămâne la nivelul anului 2025 și vor fi actualizate doar cu rata inflației, așa cum prevede legislația în vigoare.

Un element important al măsurilor adoptate îl reprezintă menținerea gratuității pentru accesul băcăuanilor la instituțiile de cultură, inclusiv pentru vizitarea muzeelor, expoziții, concerte simfonice, recitaluri și concerte educative.

„Am propus și susținut un amendament clar și echilibrat, astfel încât băcăuanii să aibă în continuare acces gratuit la cultură, iar taxele să fie ajustate doar cu rata inflației”, a transmis Cristina Breahnă Pravăț, care a mulțumit consilierilor județeni ce au susținut proiectul.

Conducerea CJ precizează că taxele nou introduse nu sunt impozite generale, ci tarife aferente unor servicii punctuale, facultative, prestate la solicitarea expresă a beneficiarilor, de către instituțiile publice subordonate Consiliului Județean.

Totodată, președinta CJ Bacău a respins orice interpretări eronate sau tentative de dezinformare privind proiectul. „Dezmințim orice încercare de manipulare. Orice taxă nou introdusă poate fi fundamentată prin documentele oficiale”, a subliniat aceasta. (sursa: comunicat CJ Bacău)