Contract de finanțare pentru modernizarea viitoarei Secții de Dermato-Venerologie a SJU Bacău. Investiție de peste 33 de milioane de lei

Spitalul Județean de Urgență Bacău va beneficia de o investiție de peste 33 de milioane de lei pentru reabilitarea și transformarea fostei clădiri a Secției de Oftalmologie într-o nouă Secție de Dermato-Venerologie. Contractul de finanțare a fost semnat în această săptămână de Consiliul Județean Bacău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul, intitulat „Reabilitare și eficientizare energetică, clădire Secție Oftalmologie și schimbare destinație în Secția Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, urmărește modernizarea completă a imobilului, care se află într-o stare avansată de degradare.

Clădirea va fi transformată într-o secție modernă de Dermato-Venerologie, adaptată standardelor actuale privind siguranța pacienților, eficiența energetică și calitatea actului medical.

Investiția prevede reabilitarea termică a clădirii, modernizarea instalațiilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, implementarea unui sistem inteligent de management al energiei, recompartimentări interioare, refacerea finisajelor, lucrări pentru accesibilizarea clădirii și conformarea la cerințele de securitate la incendiu.

Valoarea totală a proiectului este de peste 33,4 milioane de lei, din care circa 12,6 milioane reprezintă cheltuieli eligibile finanțate prin program, 20,5 milioane sunt cheltuieli neeligibile, iar 253.600 de lei constituie contribuția Consiliului Județean Bacău, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Conform contractului de finanțare, implementarea proiectului este programată în perioada iulie 2026 – decembrie 2029. (sursa: comunicat de presă)