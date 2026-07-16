Controale în trafic: polițiștii băcăuani verifică autobuzele și microbuzele de transport public de persoane

Polițiștii rutieri au desfășurat, pe 15 iulie, o amplă acțiune de control pe drumurile din județul Bacău, vizând legalitatea transportului public de persoane. Șoferii de autobuze, microbuze și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost verificați pentru respectarea regulilor de circulație și a obligațiilor prevăzute de lege.

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Acțiunea a fost organizată de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse din cauza nerespectării normelor de circulație de către conducătorii autovehiculelor de transport public de persoane.

În cadrul controalelor, polițiștii au verificat respectarea limitelor legale de viteză, utilizarea centurii de siguranță, precum și documentele obligatorii ale șoferilor și ale autovehiculelor.

Reprezentanții IPJ Bacău precizează că acțiunea urmărește reducerea riscului rutier prin prevenirea și combaterea principalelor cauze care generează accidente grave de circulație.