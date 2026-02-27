Controale la operatorii economici din Moinești și mediul rural. Polițiștii și Protecția Consumatorilor Bacău au dat amenzi de 20.000 lei

Polițiștii din Bacău, alături de comisari ai Protecției Consumatorilor și reprezentanți ai Gărzii Forestiere, au desfășurat o amplă acțiune de control în municipiul Moinești și în mediul rural, la operatorii economici, pentru a verifica dacă folosesc casele de marcat, așa cum cere legea. În urma controalelor, s-au aplicat patru sancțiuni contravenționale și, totodată, au fost constatate câteva nereguli grave în domeniul exploatării materialului lemnos.

„În urma verificărilor efectuate în comuna Livezi, la imobilul unui bărbat, respectiv la punctul de lucru al comerciantului persoană fizică, s-a constatat că, la momentul controlului, acesta nu deţine nicio formă juridică de organizare conform prevederilor legale în vigoare”, transmite IPJ Bacău.

În consecinţă, bărbatul a fost sancţionat contravenţional de către specialiștii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău şi i s-a aplicat măsura complementară de oprire temporară a activităţii de prestari servicii, respectiv vânzarea de produse alimentare şi nealimentare, până la intrarea în legalitate.

De asemenea, la punctul de lucru al unui operator economic din municipiul Moinești a fost identificată o lipsa nejustificată de 25 m.c de material lemnos, față de cantitatea scriptică evidențiată în documentele contabile, respectiv în aplicatia SUMAL. Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor prevăzute de Legea 331/2024 privind Codul Silvic.

În urma acțiunii au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 lei.