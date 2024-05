In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Actul Constitutiv al Societatii, administratorul societatii BAVARIA INVEST S.A.,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGOA), in data de 21.06.2024, la ora 11.00, la sediul societatii din mun. Bacau, str. Mioritei nr. 23, bl. 23, sc. C, ap. 20, jud. Bacau, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.06.2024, considerata data de referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 22.06.2022, de la ora 11.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta,

Si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGEA), in data de 21.06.2024, ora 13.00, la sediul societatii din mun. Bacau, str. Mioritei nr. 23, bl. 23, sc. C, ap. 20, jud. Bacau pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.06.2024 pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Extraodinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 22.06.2024, ora 13.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1.Prelungirea mandatului administratorului societatii, dna. Baraga Silvia pentru o perioada de 4 ani.

2.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar 2023, a raportului administratorului.

3.Aprobarea rezultatului financiar al exercitiului financiar 2023.

4.Revocarea cenzorului CMG Expert SRL, a cenzorilor Baraga A. Constantin, Rusu A. Neculai si numirea altor cenzori in completarea comisiei de cenzori precum si prelungirea mandatului celorlalti membri ai comisiei de cenzori .

5.Mandatarea Administratorului societatii, Baraga Silvia, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptare/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR

1.Aprobarea schimbarii sediului social al societatii in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Bacau.

2. Modificarea activitatilor secundare din actul constitutiv in conformitate cu prevederile

Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului , in sensul mentinerii si autorizarii urmatoarelor activitati secundare:

5530-Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;

6420-Activitati ale holdingurilor;

6820-Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

8230-Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.

3.Mandatarea Administratorului societatii, Baraga Silvia, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanti legali) sau prin reprezentat (pe baza de Imputernicire speciala/generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoanei juridice sau a entitatilor fara persoanlitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei (registrului) actionarilor de la data de referinta, tinuta de societatea Bavaria Invest S.A.

In situatia in care:

a)actionarii persoane fizice nu si-au actualizat datele de identificare in Registrul actionarilor atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat;

b)reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice/entitati fara personalitate juridica vor prezenta un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal.

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data de 22.05.2024, urmatoarele documente pot fi obtinute la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9-18, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

-Covocatorul AGOA si AGEA

-Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA;

-Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

-Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor;

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, incepand cu data de 06.06.2024, potrivit prevederilor legale.

c) Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

Este actionar majoritar la Bavaria Invest S.A. sau al unei alte persoane juridice controlate de respectivul actionar. Este membru al consiliului de administratie sau indeplineste o functie de conducere in cadrul Bavaria Invest S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar; Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar; Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor atasa declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

1) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

2) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul persoanelor juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar/imputernicit:

documentele in baza carora detine actiunile , numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Oficiul Registrului Comertului.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 20.06.2024, ora 11, pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024“ si, respectiv, pana la data de 21/22.06.2024, ora 13 pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024“. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate , facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise la registratura Societatii pana la data de 20.06.2024, ora 11, pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024“ si respectiv, pana la data de 20.06.2024, ora 13 pentru AGEA, mentionand la subiect“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024“.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secratrul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot“Pentru“, vot „Impotriva“, respectiv „ Abtinere“).

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 20.06.2024, ora 11, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024“.

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu in data de 20.06.2024, ora 13 , mentionand pe plic in clar:“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024“

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 06.06.2024, ora 16:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 06.06.2024, ora 16:00, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.06.2024”.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Administrator,

Baraga Silvia