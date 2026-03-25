Convocare AGOA Sierra Quadrant Consulting GRUP SA

Prin prezenta, subsemnatul Todica C. Eugen, în calitate de administrator unic al societăţii vă invit să participaţi, ca acţionar, la Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor SC Sierra Quadrant Consulting GRUP SA, din data de 22.04.2026, orele 1200 la sediul societăţii din Bacău, str. Al. Cel Bun nr. 11 A, având ca ordine de zi:

Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2025; Analizarea darii de seama a administratorilor pentru anul financiar 2025; Repartizarea de dividente aferente anilor precedenti; Inchiderea punctului de lucru din Slanic Moldova, str. Paltinis nr. 4; Diverse – organizatorice

Odata cu comunicare prezentului convocator se solicita actualizarea datelor personale si de comunicare ale actionarilor.

În cazul în care prima adunare nu indeplineşte condiţiile statutare a doua adunare va avea loc in 23.04.2026, orele 1200.

ADMINISTRATOR,

Todica C. Eugen