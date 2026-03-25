Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Anunțuri / Convocare AGOA Sierra Quadrant Consulting GRUP SA

Convocare AGOA Sierra Quadrant Consulting GRUP SA

Lasă un comentariu

Prin prezenta, subsemnatul Todica C. Eugen, în calitate de administrator unic al societăţii vă invit să participaţi, ca acţionar, la Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor SC Sierra Quadrant Consulting GRUP SA, din data de 22.04.2026, orele 1200 la sediul societăţii din Bacău, str. Al. Cel Bun nr. 11 A, având ca ordine de zi:

  1. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2025;
  2. Analizarea darii de seama a administratorilor pentru anul financiar 2025;
  3. Repartizarea de dividente aferente anilor precedenti;
  4. Inchiderea punctului de lucru din Slanic Moldova, str. Paltinis nr. 4;
  5. Diverse – organizatorice 

Odata cu comunicare prezentului convocator se solicita actualizarea datelor personale si de comunicare ale actionarilor.

În cazul în care prima adunare nu indeplineşte condiţiile statutare a doua adunare va avea loc in 23.04.2026, orele 1200.

ADMINISTRATOR,

Todica C. Eugen

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *