Convocator AGOA Stofe Buhuși SA

STOFE BUHUŞI S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR

Libertatii 36, BUHUSI, CP: 605100, BACAU County, ROMANIA

Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;

CUI: RO 962838; Nr. RC: J04/52/1991;

C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei

E-mail: stofebuhusi@gmail.com, Web: www.stofebuhusi.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Stofe Buhuși S.A., în temeiul art. 111, alin. 2, lit b) din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul sau din Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău pentru data de 14 decembrie 2023, la ora 10:00 pentru toti actionarii inscrisi in listele de actionari la data de referinta 29.11.2023, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației acestora; Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de audit financiar; Aprobarea ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunarii Generale Ordinare să fie 09 ianuarie 2024, iar ex-data 08 ianuarie 2024.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea adunarii, aceasta va avea loc a doua zi 15 decembrie 2023 la sediul societatii la ora 10:00.

In conditiile prevazute de art. 105, alin. (3) – (6) din Legea nr. 24/2017 si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/ au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane pe baza de procura speciala, ce va fi depusa la secretariatul AGA cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii sedintei, in temeiul art. 125, alin. 3 din Legea nr. 31/1990. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii, incepand cu data de 14.11.2023, sau de pe website-ul societatii www.stofebuhusi.ro.

Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice; in acest caz procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa pe website-ul societatii www.stofebuhusi.ro..

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim 3 ani, pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, din Legea nr. 24/2017, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale a Actionarilor, in cazul primei utilizari.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 13.11.2023 la sediul societatii, sau pe website-ul societatii www.stofebuhusi.ro. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 14.12.2023, ora 10:00, astfel:

Prin orice forma de curierat – buletinul de vot prin corespondenta in original, pe support de hartie;

Prin e-mail – cu semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa stofebuhusi@gmail.com;

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;

In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul, respectiv un certificate constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Candidaturile pentru functia de membru in consiliul de administratie se depun cu cel putin 48 de ore inaintea datei tinerii sedintei. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Textul integral al documentelor si al proiectului de hotarare se poate obtine de la secretariatul AGA (de la sediul societatii), precum si de pe website-ul societatii mai sus mentionat, cu 30 de zile inainte de data desfasurarii sedintei.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Ştefan Câmpanu