Copil aflat la un pas de înec la Insula de Agrement, salvat de un jandarm aflat în timpul liber

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O tragedie a fost evitată în ultima clipă, la Insula de Agrement Bacău, datorită reacției prompte a unui jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Ordine Publică.

Pe 7 iunie, în jurul orei 16:30, sergent major Ciprian Prisecaru, din cadrul Detașamentului 2 al Grupării de Jandarmi Mobile Ordine Publică, aflat în timpul liber, a intervenit prompt pentru salvarea unui copil în vârstă de 13 ani aflat în pericol de înec în zona Insulei de Agrement din municipiul Bacău.

Foto: sergent major Ciprian Prisecaru, Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” Bacău

În timp ce se afla în zonă, acesta a observat doi copii care se jucau în apropierea apei. La un moment dat, unul dintre aceștia a căzut în apă și nu a mai reușit să ajungă singur la mal.

Fără să ezite, jandarmul a intervenit imediat. Cu sprijinul unui cetățean aflat în apropiere, care a pus la dispoziție lesa câinelui său pentru a facilita intervenția, copilul a fost adus în siguranță la mal.

Datorită reacției rapide, calmului și spiritului de responsabilitate demonstrate de cei doi, situația s-a încheiat fără consecințe tragice.

Gestul colegului nostru confirmă faptul că valorile care definesc profesia de jandarm curajul, responsabilitatea și respectul pentru viața semenilor sunt prezente atât în timpul serviciului, cât și în afara acestuia. Prin promovarea unor astfel de exemple, ne dorim să evidențiem importanța spiritului civic, a implicării și a solidarității umane. Faptele care salvează vieți și demonstrează responsabilitate față de cei din jur merită cunoscute și apreciate, deoarece ele pot inspira și încuraja comportamente similare în întreaga comunitate. Îl felicităm pe colegul nostru pentru modul exemplar în care a acționat și adresăm mulțumiri cetățeanului care a contribuit la salvarea copilului. Ne dorim ca astfel de exemple să inspire comunitatea și să demonstreze că implicarea și curajul pot face diferența dintre o tragedie și o poveste cu final fericit. Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău