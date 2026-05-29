Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Crimă în Cleja! O tânără de 24 de ani a fost ucisă de partener, cu mai multe lovituri de cuțit

Crimă în Cleja! O tânără de 24 de ani a fost ucisă de partener, cu mai multe lovituri de cuțit

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut după omor, acuzat că și-a ucis partenera de 24 de ani, cu mai multe lovituri de cuțit. Bărbatul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Crima s-a petrecut joi seară, în jurul orei 19:00, în comuna Cleja. Potrivit martorilor, femeia de 24 de ani și-ar fi sunat partenerul, reproșându-i că ar fi băut dintr-un alcool păstrat pentru musafiri. Când bărbatul a venit acasă, cearta a continuat. A devenit apoi extrem de agresiv, pe motiv că o bănuia de infidelitate, potrivit stirileprotv.ro.

Alertată de zgomotele puternice, mama bărbatului, care locuiește lângă cei doi, a venit în curtea lor, moment în care copilul cuplului, de 5 ani, ar fi sărit în brațele bunicii, spunându-i că părinții se ceartă.

Câteva secunde mai târziu, bărbatul a atacat-o pe femeie cu un cuțit. Victima a fugit până în curtea soacrei sale, însă individul a urmărit-o și a înjunghiat-o de mai multe ori. Când medicii au ajuns la fața locului, tânăra era decedată.

Potrivit anchetatorilor, între cei doi au mai fost conflicte violente, iar femeia a sunat de mai multe ori la 112, însă de fiecare dată a refuzat să ceară ordin de protecție. O singură dată a depus plângere la poliție, pe care și-a retras-o după câteva zile.

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *