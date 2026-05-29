Crimă în Cleja! O tânără de 24 de ani a fost ucisă de partener, cu mai multe lovituri de cuțit

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut după omor, acuzat că și-a ucis partenera de 24 de ani, cu mai multe lovituri de cuțit. Bărbatul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Crima s-a petrecut joi seară, în jurul orei 19:00, în comuna Cleja. Potrivit martorilor, femeia de 24 de ani și-ar fi sunat partenerul, reproșându-i că ar fi băut dintr-un alcool păstrat pentru musafiri. Când bărbatul a venit acasă, cearta a continuat. A devenit apoi extrem de agresiv, pe motiv că o bănuia de infidelitate, potrivit stirileprotv.ro.

Alertată de zgomotele puternice, mama bărbatului, care locuiește lângă cei doi, a venit în curtea lor, moment în care copilul cuplului, de 5 ani, ar fi sărit în brațele bunicii, spunându-i că părinții se ceartă.

Câteva secunde mai târziu, bărbatul a atacat-o pe femeie cu un cuțit. Victima a fugit până în curtea soacrei sale, însă individul a urmărit-o și a înjunghiat-o de mai multe ori. Când medicii au ajuns la fața locului, tânăra era decedată.

Potrivit anchetatorilor, între cei doi au mai fost conflicte violente, iar femeia a sunat de mai multe ori la 112, însă de fiecare dată a refuzat să ceară ordin de protecție. O singură dată a depus plângere la poliție, pe care și-a retras-o după câteva zile.