Criminal recidivist din Bacău, prins în Italia și repatriat pentru executarea pedepsei. Vezi ce trecut infracțional are!

Mai multi români, urmăriți internațional, au fost aduși în țară de polițiști. Printre aceștia se află un criminal din Bacău, cu multe fapte la activ.

În perioada 27 – 28 octombrie 2025, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, mandate de arestare preventivă sau sentințe penale.

La data de 27 octombrie 2025, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 28 de ani, din Bacău, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Acesta a fost adus din Italia, având emisă pe numele său, de către Tribunalul Brăila, o sentință penală de 2.377 de zile.

Polițiștii au adus în țară, la data de 28 octombrie 2025, un bărbat, de 24 de ani, din Vrancea, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Focșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani și 11 luni.

De asemenea, la data de 28 octombrie 2025, a fost adus în țară un bărbat, de 20 de ani, din Vaslui, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Vaslui, un mandat de arestare preventivă.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor”, anunță IGPR.

Un bogat trecut infracțional

Unul dintre cei aduși în țară este Giani Ionut Coman, 28 de ani, care are un bogat trecut infracțional:

14 noiembrie 2013 – Violare de domiciliu și lovirea sau alte violențe. A spart un geam și a pătruns în locuința a două persoane din satul Barboasa, județul Bacău. Le-a agresat fizic pe fondul unor conflicte mai vechi.

15 decembrie 2013 – Omor calificat. În seara de 15 decembrie 2013 a intrat în casa unui bărbat de 77 de ani, din Barboasa, cu intenția de răzbunare. L-a înjunghiat mortal cu un cuțit. A fost prins în aceeași noapte și arestat preventiv pentru omor calificat, violare de domiciliu și tentativă la tâlhărie. Avea 16 ani.

24 decembrie 2022 – Distrugere și amenințare. A spart geamurile mai multor locuințe din satul Izvor Berheciului, județul Bacău, manifestându-se violent și amenințând localnicii. A fost imobilizat, încătușat și internat la Secția de Psihiatrie a S.J.U. Bacău.

30 decembrie 2024 – Sentință definitivă. Tribunalul Brăila a dispus executarea restului de 2.377 zile din măsura educativă a internării într-un centru de detenție pentru minori, pe o durată totală de 15 ani, pentru infracțiunea de omor comisă în 2013.

Pe 7 octombrie 2025 a fost depistat și arestat în Italia. (sursa: comunicat de presă)