Cristina Breahnă Pravăț, distinsă cu premiul „Green Woman 2025”

Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a primit premiul „Green Woman 2025” în cadrul Galei „Green Woman”, ediția a VII-a, organizată de Inițiativa Ecologistă Europeană. Distincția a fost acordată în semn de recunoaștere a activității sale administrative și a implicării în proiecte dedicate dezvoltării comunității băcăuane.

În mesajul public transmis, Cristina Breahnă Pravăț a afirmat că premiul reprezintă o încurajare pentru continuarea muncii în serviciul public și l-a dedicat părinților, mentorilor și locuitorilor județului Bacău. Totodată, a mulțumit juriului și organizatorilor, exprimându-și aprecierea față de Lavinia Șandru, coordonatoarea proiectului „Green Woman”.