CSM și Primăria Bacău lansează un program gratuit de selecție în mai multe ramuri sportive, pentru copiii până în 10 ani

CSM Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, dă startul unui program de selecție dedicat copiilor de până la 10 ani, din municipiul Bacău, în următoarele ramuri sportive: haltere, box, atletism, lupte, kickboxing, șah, judo și fotbal. Se alocă câte 10 ședințe gratuite pentru fiecare disciplina sportivă.

Fiecare copil va putea să descopere ce sport i se potrivește mai bine, înscriindu-se la câte discipline sportive dorește, iar pentru fiecare va beneficia de câte 10 ședințe gratuite.

„Ne dorim să încurajăm toți copiii din Bacău să lase pentru câteva ore telefoanele și să iasă la mișcare. În plus, este recomandat să nu axăm copiii pe o singură ramură de sport unde au înclinație, ci să practice mai multe sporturi până se rezumă doar la unul. Această dezvoltare motrică multilaterală îi va ajuta cu siguranță dacă vor să practice, într-un final, sportul de performanță.

După cele 10 ședințe gratuite, cei talentați vor putea fi legitimați în cadrul CSM Bacău, pentru a participa la competiții; pentru ceilalți, cel mai probabil, CL Bacău va stabili o taxă lunară”, a precizat Adrian Gavriliu, managerul CSM Bacău.

Prin acest demers, CSM Bacău susține atât sportul de performanță, cât și sportul de masă. Pentru mai multe informații și înscrieri, trimiteți un email la adresa contact@csmbacau.ro.