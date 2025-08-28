Cum se schimbă modul în care ne uităm la fotbal?

Fotbalul rămâne indiscutabil cel mai urmărit sport din România, iar lucrurile vor sta așa pentru mult timp de acum înainte. Însă felul în care vom privi fotbalul se va schimba fundamental în anii următori, din multe puncte de vedere. Ce ne așteaptă? Îți spun imediat.

Evoluția fotbalului la TV în ultimii ani

În trecut, meciurile erau urmărite mai mult pe stadion decât în fața televizoarelor. Înainte de anii 90, meciurile transmise pe micile ecrane erau o raritate, astfel că nici măcar nu se punea problema de a alege la ce meci să te uiți.

Cei mai norocoși foloseau antene pentru a prinde transmisii din Bulgaria sau de pe la alți vecini, doar pentru a auzi numele jucătorilor legendari în acțiune.

”Derulând” câteva zeci de ani, avem în fiecare zi meciuri de fotbal la TV, avem fotbal pe canale de streaming și avem fotbal pe platforme online.

Avem la îndemână transmisii din toate colțurile lumii, din Liga a III-a a României și până în Portugalia sau Arabia Saudită.

Dincolo de asta, numărul de meciuri disputat de o echipă pe parcursul unui sezon a crescut într-un ritm accelerat și constant. Au apărut competiții noi aproape în fiecare an, ceea ce pentru spectatori înseamnă mai multe meciuri. Campionatul Mondial al Cluburilor, Conference League, Liga Națiunilor sau noul format din Liga Campionilor sunt toate exemple în acest sens.

Fotbalul a devenit un produs premium. Casele de pariuri și cazinourile au observat de mult acest lucru și au investit masiv în publicitate pe stadioane și la TV. Nu de puține ori vezi reclame la vreun bonus fără depunere cât timp meciul de la televizor este întrerupt.

Televiziunile plătesc bani grei pentru a cumpăra drepturi de televizare, iar acum, ele vor să țină cât mai aproape publicul acaparat. Pentru asta, ne pregătesc câteva schimbări.

Cum se schimbă transmisiunile meciurilor preferate?

Tehnologia nu se oprește niciodată din evoluție, astfel că este firesc și natural ca modul în care ne uităm la meciuri să fie și el impactat. Unele schimbări vor fi pe placul telespectatorilor, altele poate că nu. Important este acum să știm la ce să ne așteptăm.

Vom plăti mai mult pentru a ne uita la meciuri

Trusturile TV din Europa au trecut de mai mult timp la crearea propriilor platforme de streaming, acolo unde ai nevoie de un abonament separat pentru a avea acces la programe.

Trendul se pare că se propagă și în România, astfel că e doar o chestiune de timp până când vom avea majoritatea meciurilor disponibile doar în sistem pay-per-view sau cu abonament. Asta înseamnă că va trebui să plătim extra pentru a ne uita la fotbal.

Sună ca un lucru rău, dar nu trebuie să fie neapărat așa. Calitatea transmisiunilor, în teorie, ar trebui să crească, fiindcă telespectatorii nemulțumiți pot sancționa platformele contra-cost prin anularea abonamentului.

Unghiuri de filmare și cadre inedite

Grupurile media fac lobby la FIFA pentru creșterea atractivității transmisiilor meciurilor de fotbal. Ele cer, printre altele, echiparea arbitrilor centrali cu camere speciale, prin care telespectatorii pot vedea acțiunea ”prin ochii arbitrului”, de la firul ierbii. Alte noutăți includ camere instalate în vestiarele echipelor, pentru a afla ce se petrece acolo înaintea, în pauza și la finalul jocurilor.

Interviurile jucătorilor la pauza meciului deja au fost implementate în alte părți ale lumii, așa că nu va mai fi mult până când să vedem și jucătorii din Superliga ce au de declarat după primele 45 de minute ale unui joc. Alte inovații includ intervievarea fotbaliștilor înlocuiți, chiar pe marginea terenului, în timp ce meciul se desfășoară.

Toate aceste detalii și formate vor crea ideea unei experiențe personalizate, incluzând mult mai mult telespectatorul în acțiunea din meci și lăsându-i impresia că este parte la spectacol.

Statistici în timp real cu IA și RA

Inteligența Artificială și Realitatea Augmentată sunt două tehnologii care vor ajuta broadcasterii să ducă la un alt nivel transmisiunea meciurilor de fotbal. Vei putea să îți personalizezi ecranul pe care te uiți cu orice statistici pe care le vrei, în timp real.

Totodată, vei putea alege să vezi meciul din perspective diferite, cu comentariu alternativ, analize în timp real sau comentarii interactive.

Reclamele pe care le vezi afișate pe panourile din jurul terenului de joc nu vor mai afișa aceleași spoturi peste tot, ci vor fi personalizate în funcție de locația și vârsta ta, dar și de preferințele tale.

Asta e doar o parte din ceea ce urmează să vedem pe ecranele noastre, fie că vom urmări meciurile pe TV, pe telefon sau pe laptop. La prima vedere poate îți par neprietenoase sau mai greu de înțeles, dar în anii următori vor deveni noul normal!