DAN AIR acuză grave nereguli la mentenanța unui Airbus A320 și explică valul de anulări: „Nu vom face niciun compromis privind siguranța”

DAN AIR susține că seria de anulări și modificări operate în programul de zbor din ultimele săptămâni a fost provocată de imposibilitatea repunerii în serviciu a aeronavei Airbus A320 înmatriculată YR-DSE. Potrivit unui amplu comunicat transmis joi, compania afirmă că aeronava va reveni în exploatare doar după finalizarea tuturor verificărilor tehnice, acuzând organizația de mentenanță DEDALUS TECH din Craiova că nu ar fi executat corespunzător lucrările de întreținere și conservare.

Compania explică faptul că programul de vară a fost construit pe disponibilitatea a două aeronave Airbus A320, însă una dintre acestea trebuia să reintre în serviciu până la 1 iulie 2026. Acest lucru nu a mai fost posibil, iar efectele s-au propagat în întreaga rețea de zboruri, generând numeroase anulări și modificări de program.

Potrivit DAN AIR, aeronava YR-DSE a intrat într-un program de parcare și stocare încă din noiembrie 2025. În luna mai 2026, în urma unor verificări independente, compania susține că a descoperit că aparatul nu beneficia de întreținerea necesară și că existau numeroase neconformități privind executarea, certificarea și trasabilitatea lucrărilor efectuate. Din acest motiv, operatorul a decis că avionul nu poate reveni în serviciul comercial până când întreaga stare tehnică nu este verificată integral.

În comunicat sunt formulate acuzații extrem de dure la adresa DEDALUS TECH. DAN AIR susține că organizația de mentenanță nu ar fi respectat procedurile producătorului Airbus privind conservarea aeronavei și că aparatul ar fi fost lăsat luni întregi într-o stare de stocare necorespunzătoare. Raportul enumeră zeci de presupuse deficiențe, printre care lipsa protecției unor componente, trenul de aterizare neprotejat, elemente expuse intemperiilor și alte abateri de la procedurile de conservare prevăzute pentru o aeronavă scoasă temporar din exploatare.

Compania afirmă că, după mutarea aeronavei la Istanbul, o organizație de întreținere autorizată a identificat inclusiv urme de coroziune în zone despre care DEDALUS TECH ar fi certificat anterior că sunt conforme. În urma acestor constatări, DAN AIR anunță că a încetat definitiv colaborarea cu firma din Craiova și că a sesizat instituțiile competente.

Pentru limitarea efectelor asupra pasagerilor, operatorul spune că a închiriat temporar o aeronavă, în prima parte a lunii iulie, însă această soluție nu a putut fi menținută pe termen lung din cauza disponibilității reduse a aeronavelor de înlocuire în plin sezon estival. Din acest motiv, compania a preferat reducerea programului și anularea unor curse în locul operării unui orar pe care nu îl putea respecta în condiții de siguranță.

Directorul general al DAN AIR, Matt Ian David, susține că decizia de a menține aeronava la sol a fost luată exclusiv din motive de siguranță.

„Înțelegem frustrarea și consecințele reale pe care un zbor anulat le produce pentru fiecare pasager. Niciodată nu există o explicație confortabilă pentru anulări, există însă o decizie clară: nu vom readuce o aeronavă în serviciu până când fiecare element tehnic nu este verificat și suntem siguri că zborurile pot fi efectuate în deplină siguranță”, afirmă acesta în comunicat.

Potrivit companiei, pasagerii afectați sunt contactați prin e-mail și SMS pentru reprogramări sau rambursări, iar revenirea la un program normal este estimată începând cu 27 iulie, însă numai dacă toate verificările tehnice vor confirma că aeronava poate reveni în exploatare în condiții de siguranță.

Comunicatul DAN AIR:

DAN AIR – Clarificari privind anulari zboruri si stare indisponibilitate aeronava by Ziarul de Bacau