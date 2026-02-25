DAN AIR introduce o destinație nouă: Bacău-Viena! Cursele vor avea loc de 2 ori pe săptămână, din aprilie

Compania aeriană românească DAN AIR anunță că, începând cu luna aprilie, introduce o nouă cursă disponibilă de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, către Viena, cu o frecvență de două zboruri săptămânale.

DAN AIR va fi singurul operator low-cost din regiune care va acoperi destinația către Viena, după ce Wizz Air a anunțat că, din aprilie, va renunța la zborurile Suceava-Viena.

„Această nouă rută reflectă angajamentul nostru constant de a ne extinde rețeaua și de a consolida conectivitatea Aeroportului Bacău și a întregii regiuni”, au precizat reprezentanții companiei DAN AIR.

Viena este una dintre cele mai îndrăgite și căutate destinații europene, capitala Austriei fiind un oraș al culturii, eleganței și oportunităților nelimitate de petrecere a timpului liber.

Astfel, prin introducerea acestui zbor, atât băcăuanii, cât și cetățenii din regiunea Moldovei au posibilitatea de a călători către această destinație, la prețuri accesibile, de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.