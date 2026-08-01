DAN AIR susține că revine la programul normal de zbor începând cu 5 august. Ce se întâmplă cu paguba pasagerilor?

Compania aeriană DAN AIR a anunțat că, începând de miercuri, 5 august, va reveni la programul normal de operare, după perioada în care mai multe curse au fost anulate sau modificate, afectând planurile de călătorie ale pasagerilor.

Într-un mesaj adresat clienților, reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat și spun că au analizat toate sesizările și solicitările primite în ultimele zile.

„Înțelegem îngrijorarea, dezamăgirea și disconfortul provocate de modificările programului de zbor și ne cerem sincer scuze tuturor celor ale căror planuri de călătorie au fost afectate”, transmite compania.

Reprezentanții DAN AIR susțin că decizia de a anula sau modifica unele zboruri a fost una dificilă, având în vedere impactul asupra pasagerilor, și afirmă că își propun să recâștige încrederea acestora prin punctualitate, seriozitate și operarea curselor în condiții de siguranță.

Compania precizează că toate solicitările privind reprogramarea zborurilor, rambursarea biletelor sau acordarea compensațiilor vor fi soluționate, dând asigurări că niciuna dintre cererile primite nu va rămâne fără răspuns.

Anunțul vine după o perioadă tensionată pentru operatorul aerian, în care numeroși pasageri au reclamat anulări și modificări ale curselor, inclusiv pe zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Bacău.