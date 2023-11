De tine depinde ca poluarea cu deșeuri să nu mai fie o amenințare pentru mediu. Colectează selectiv!

Poluarea este unul dintre motivele principale din cauza căruia ne îmbolnăvim. Deșeurile aruncate la întâmplare contaminează apele, aerul și pământul și, inevitabil, substanțele nocive ajung în organismul nostru, cauzând diferite afecțiuni.

Mai mult decât atât, dintre toate tipurile de poluare care există, probabil mai puțin ne gândim la cum ne afectează poluarea vizuală, care are consecințe grave asupra sănătății psihice și emoționale, chiar dacă nu ne dăm seama de acest lucru întotdeauna.

Poluarea vizuală încurajează comportamente nedorite, precum neglijență, indiferență, detașare. Cu alte cuvinte, o persoană care a aruncat un PET la întâmplare va încuraja și pe cel care vine în urma lui să facă același lucru.

Un mediu curat este muncă de echipă. Fii și tu parte din ea!

De fiecare individ în parte depinde ca mediul în care trăiește să fie unul curat, deci sănătos. Colectarea selectivă a deșeurilor este cel mai simplu și unul dintre cei mai importanți pași în acest sens.

Aruncă fiecare deșeu în recipientul potrivit!

Recipientul Galben e doar pentru Plastic și Metal pentru zona de blocuri (platforme publice). Pentru zona de case, unde colectarea se realizează din poartă în poartă, pubela galbenă este pentru Plastic și Metal și Hârtie și Carton.

Înainte de a arunca deșeurile din plastic sau metal, le clătim/curățăm cu apă, dacă sunt murdare; le scoatem dopul (în cazul sticlelor din plastic); le presăm cât mai bine posibil, pentru a ocupa cât mai puțin spațiu. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul galben: sticle și ambalaje din plastic (tip PET sau sticlele de lapte/iaurt), pungile, folia, caserolele din plastic, cutii de lapte și suc (de tipul Tetra Pack), cutii de conservă, doze de aluminiu de la băuturi, alte bidoane și recipiente din plastic (de ex. de la detergenți) și alte obiecte de plastic de mici dimensiuni (de ex. jucării).

Recipientul Albastru e doar pentru Hârtie și Carton pentru zona de blocuri (platforme publice).

Înainte de a arunca deșeurile din carton sau hârtie, ne asigurăm că sunt curate și că nu sunt contaminate cu uleiuri, resturi alimentare etc; le pliem/comprimăm pentru a economisi spațiu în interiorul pubelei/containerului; nu aruncăm cartoane îmbibate cu ulei (cum sunt, uneori, cutiile de pizza) în recipientele albastre. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul albastru: cutii și ambalaje din hârtie/carton (de ex. cutii de la electronice, de la alimente, cartoane de ouă, cutii de pizza, de pantofi, pungi din hârtie etc), maculatură (de ex. ziare, cărți, reviste, caiete, etc).

Recipientul Verde e doar pentru sticlă.

Ambalajele din sticlă trebuie să fie goale și curate înainte de a le arunca. Ca regulă generală în pubela verde se aruncă numai ambalaje din sticlă. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul verde: sticle și ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice (curate și fără conținut) etc. Sticla poate fi reciclată indiferent de culoarea ei (verde, maro etc), iar spargerea produselor din sticlă când sunt aruncate în recipientele verzi de colectare nu afectează procesul de reciclare.

Recipientul Negru sau Metalic este doar pentru gunoiul menajer.

Exemple de deșeuri reziduale care pot fi colectate: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.

NU se depun în pubela neagră următoarele deșeuri: deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.).

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.