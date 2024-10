Dep. Cătălina Ciofu, după alegerile și referendumul din Republica Moldova: „Felicitări, Maia Sandu, pentru lupta de a da țării un rezultat curat fără influența ilegală a Rusiei!”

Dep. Cătălina Ciofu (PNL Bacău) a transmis un mesaj, după alegerile prezidențiale și referendumul care s-au desfășurat în Republica Moldova.

Parlamentarul băcăuan a rememorat activitatea de sprijinire a Republicii Moldova și a transmis felicitări președintei Maia Sandu.

Redăm mesajul dep. Cătălina Ciofu:

Fetița mea de 7 ani m-a întrebat recent dacă limba română se mai vorbește în altă parte a lumii. I-am zis cu mândrie că se vorbește la frații noștri de peste Prut, în Republica Moldova. Limba română este recunoscută ca limbă oficială de anul trecut din 22 martie când doamna Președinte Maia Sandu a promulgat legea de confirmare a limbii române ca limbă de stat.

Felicitări, Maia Sandu, pentru eforturile depuse ca Republica Moldova să devină parte din Uniunea Europeană!

Felicitări pentru rezultatele obținute la alegerile prezidențiale din primul tur și la referendum, pentru lupta de a da țării un rezultat curat fără influența ilegală a Rusiei!

Am susținut în toată activitatea parlamentară și susțin parcursul european al Republicii Moldova. Am avut onoarea să îi strâng mâna doamnei președinte Maia Sandu în cadrul conferinței dedicate egalității de șanse între femei și bărbați organizată pe 1 noiembrie 2022 sub Înaltul Patronaj al Președintelui Klaus Iohannis.

Un alt prilej de colaborare cu frații noștri moldoveni a fost în luna ianuarie a acestui an, în vacanța parlamentară, când am fost alături de colegii mei la Conferința de Nivel Înalt privind „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova” – țară candidată la UE, împreună cu România, ediția a 11-a, organizată de Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova), în parteneriat cu deputații Sorin Năcuță și Daniel Gheorghe.

Fiecare eveniment la care am ocazia să schimb idei, experiențe și bune practici cu ai noștri colegi, români din stânga Prutului, este pentru mine nu doar un prilej de satisfacție profesională, a unui pas în plus pe drumul creării unei veritabile comunități românești în cadrul structurilor integrative europene, ci și un real moment de suflet. În cadrul forumului m-am simțit ca într-o mare familie românească, o familie în care toți românii stau la aceeași masă.

Schimbul de bune practici și împărtășirea rețetelor de succes în ceea ce privește atragerea fondurilor europene a impulsionat participarea activă a invitaților. Întrucât ele au fost secretul dezvoltării economice a României, fapt ce reiese din creșterea Produsul Intern Brut al României de la aderarea la Uniunea Europeană, de 3 ori în valoare absolută, iar PIB-ul pe cap de locuitor crescând, în procente raportate la media Uniunii, de la puțin peste 30% în anii 2000, la aproape 75% astăzi.

Am punctat cu această ocazie beneficiile recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cercetătorilor din ambele noastre state în cadrul dezvoltării de asocieri reciproce care să elaboreze proiecte eligibile pentru finanțare europeană. În acest scop, pe 21 martie 2022 am susținut în plenul Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021 (PL-x 45/2022), devenit după adoptare legea nr. 174/2022.

De asemenea, o măsură pe care o consider un exemplu viabil pentru Republica Moldova este cea desfășurată de Ministerul Educației pentru susținerea, de către Inspectoratele Școlare Județene, respectiv al Municipiului București, a unităților de învățământ în implementarea proiectelor cu finantare externă, cum ar fi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) sau Romania Secondary Education Project (ROSE) în vederea valorificării activităților și a resurselor acestora pentru prevenirea abandonului școlar și pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.