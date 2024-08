Dep. Cătălina Ciofu, raport de activitate: 150 de propuneri, dintre care 51 au devenit legi, 5.371 de voturi exprimate, una dintre cele mai bune prezențe

Deputata Cătălina Ciofu (PNL Bacău) își prezintă, într-un comunicat, activitatea desfășurată în Camera Deputaților. Parlamentarul băcăuan a semnat 150 de propuneri legislative, unele dintre acestea fiind de mare impact pentru pensionarii zonei Comănești, dar și pentru mame și femei însărcinate:

Așa cum am promis în 2020 băcăuanilor că îi voi reprezenta cu responsabilitate și devotament, așa am și făcut. Activitatea mea legislativă de la începutul mandatului se rezumă în cifre prin:

– 5.371 de voturi exprimate, cea mai bună prezență din grupul PNL din Camera Deputaților după liderul de grup Gabriel Andronache;

– 31 de întrebări adresate executivului;

– peste 150 de propuneri legislative, dintre care 51 au devenit legi.

Un succes legislativ pe care l-am obținut pentru locuitorii orașului Comănești a fost pe 7 iulie 2023 când a fost semnat decretul de promulgare a legii nr. 989/2023 pentru compensarea vârstei standard de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii orașului Comănești și a celor aflați pe o rază de 8 km, care au locuit minim 30 de ani în zonă și au suferit în urma poluării cauzate de arderea și exploatarea cărbunelui.

În toată această perioadă de mandat am dat propriul concurs pentru disponibilitatea la efort intelectual în condiții de suprasolicitare, rezistență la stres și asumarea deciziilor cu discernământ. Mi-a plăcut să fiu în dialog constant cu factorii de decizie, astfel că am fost mereu prezentă la discuții în cadrul unui număr însemnat de conferințe și dezbateri publice din domeniul juridic atât în teritoriu cât și la Parlament pe teme de interes care sunt conexe cu pregătirea și cu experiența mea profesională.

Inginer de profesie, cu un doctorat în științe inginerești și cercetător într-un proiect pentru dezvoltarea metodelor avansate de prelucrare în industria aeronautică, am acceptat să fac parte pe rând din comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, din comisia pentru știință și tehnologie și din comisia pentru învățământ.

Și pentru că inginerii sunt buni la toate, am sprijinit colegii mei prin vot în mai multe rânduri, în ședințele săptămânale ale comisiei pentru transporturi, ale comisiei pentru mediu și ale comisiei juridice.

Timp de 1 an și 8 luni am alăptat cu drag în acest mandat, motiv pentru care am susținut cu toată deschiderea și prin vot modificări legislative importante pentru mame, cum ar fi legea bunului simț prin care femeile însărcinate și părinții cu copii sub 5 ani să aibă prioritate la rând la caserii și la ghișee.

Alăptarea și primii ani de viață ai celui de al doilea copil mi-au redus orele de somn și din acest motiv am condus mașina numai pe distanțe scurte pentru a-mi exercita îndatoririle funcției. Pe distanțe lungi am mers și cu transportul în comun pentru că mă ajută să mă conectez la nevoile reale ale oamenilor.

Consider că, ocazional, pentru un demnitar, a fi printre oameni fără a anunța prezența oficial poate fi un bun prilej de a lua pulsul real al lucrurilor. Desigur m-am găsit și în situația de a fi recunoscută de oamenii pe care îi întâlneam și de a discuta cu ei problemele lor și soluțiile juridice pe care le au la îndemână. În alte ocazii, intrând în vorbă, m-am prezentat eu la finalul discuției și i-am rugat să nu ezite să mă contacteze în atare situații. Astfel, am transmis colegilor mei propunerile de modificări legislative venite din partea băcăuanilor și le mulțumesc pentru că au fost de fiecare dată receptivi și m-au spijinit pentru a reglementa aceste propuneri.

O remarcă m-a surprins la un moment dat din partea unui coleg, profesor de filozofie, spunându-mi că muncesc prea mult. Iar o prietenă bună care îmi cunoaște ritmul de muncă mi-a spus că nu face nimeni ce fac eu. Dar poate oare un demnitar să muncească prea mult? Cu siguranță munca noastră nu se oprește aici pentru că mai sunt multe de făcut.