Deputat de Bacău al partidului Dianei Șoșoacă, indemnizaţie redusă cu 50 % pe trei luni pentru scandalul din plen

Trei deputați ai SOS România au fost sancționați cu reducerea indemnizației cu 50% pentru o perioadă de trei luni, în urma comportamentului avut în plenul reunit al Parlamentului din 11 martie.

Decizia a fost anunțată luni, în plenul Camerei Deputaților, de către președinta de ședință, Natalia Intotero, care a precizat că măsura a fost luată de Biroul permanent, în baza raportului Comisiei juridice.

Cei sancționați sunt deputații Nini Alexandru Pascalini — deputat SOS Bacău —, Andreea Petronela Cîmpianu și Elena Laura Toader. Aceștia au fost penalizați pentru nerespectarea regulamentelor parlamentare.

Sancțiunile vin după ședința tensionată din 11 martie, când parlamentarii partidului Dianei Șoșoacă au perturbat lucrările plenului prin huiduieli, fluierături, vociferări și utilizarea de vuvuzele. În cadrul acelei ședințe a fost aprobată scrisoarea transmisă de președintele Nicuşor Dan, referitoare la dislocarea temporară pe teritoriul României a unor echipamente și forțe militare americane.

Cei trei deputați au la dispoziție un termen de 15 zile pentru a depune contestații împotriva sancțiunilor.