Deputatul Adrian Popa: 82.000 de pacienți la Urgențele SJU Bacău în 2025, doar 20.000 internați. Sistemul trimite pacienții la urgență, nu boala

Deputatul Adrian Popa, fost manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău, atrage atenția asupra supraaglomerării unităților de primiri urgențe, pe care o consideră o consecință directă a disfuncționalităților din sistemul de sănătate, nu o problemă a UPU-urilor sau a pacienților.

Într-o postare pe Facebook, Adrian Popa arată că, în România, UPU-urile au ajuns să funcționeze ca o „supapă” pentru toate neajunsurile sistemului medical, fiind luate cu asalt nu doar de urgențe reale, ci și de pacienți care nu reușesc să obțină programări la medicii de familie, în ambulatoriu sau la specialiști, într-un timp rezonabil.

„Rezultatul este colmatarea UPU-urilor și o suprasolicitare cronică a personalului medical, nevoit să triezе zilnic mii de cazuri non-urgente, în timp ce urgențele adevărate concurează pentru timp, atenție și resurse”, a subliniat deputatul.

Ca exemplu concret, fostul manager al SJU Bacău menționează situația din anul 2025, când aproximativ 82.000 de pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău, însă doar circa 20.000 au necesitat internare. Peste 60.000 de persoane au ajuns astfel la urgență fără indicație finală de spitalizare, atât pacienții, cât și cadrele medicale fiind supuși unor presiuni constante.

Adrian Popa subliniază că vina nu aparține pacienților, ci modului în care este organizată relația dintre medicina primară, ambulatoriu și spital, „cea mai importantă verigă a sistemului”. Atunci când primul nivel de îngrijire nu este accesibil, spitalul devine, în mod inevitabil, singura opțiune.

În final, deputatul face trimitere la modelele din alte state europene, unde medicina de familie are un rol real de filtrare, există programări rapide și servicii de gardă funcționale, iar urgența rămâne destinată exclusiv cazurilor critice.

„Respectul pentru pacient înseamnă timp, claritate și acces. Respectul pentru personalul medical înseamnă să nu-l obligăm să repare zilnic un sistem care nu a fost construit să funcționeze coerent”, a conchis Adrian Popa.