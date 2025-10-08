Deputatul Adrian Popa, despre importanța unui navigator de pacienți: „Ghidează și facilitează accesul la serviciile de asistență medicală”

Deputatul Adrian Popa (PSD Bacău) consideră că navigatorii de pacienți nu sunt un lux pentru sistemul de sănătate, ci o necesitate, mai ales pentru pacienții cu boli cronice sau oncologice.

În declarația susținută în Parlamentul României, deputatul Adrian Popa a precizat următoarele aspecte:

Una dintre cele mai presante provocări din sistemul nostru de sănătate nu este doar lipsa resurselor, ci și dificultatea cu care se confruntă pacienții în navigarea într-un sistem adesea fragmentat și copleșitor. Prea mulți dintre semenii noștri, în special cei cu cancer, boli cronice sau afecțiuni rare, se confruntă cu bariere în accesarea tratamentului potrivit, înțelegerea informațiilor medicale sau coordonarea între mai multe instituții.

Tocmai aici entitățile de navigare a pacienților își dovedesc rolul indispensabil!

Ele ghidează pacienții pas cu pas de-a lungul călătoriei lor medicale, asigurându-se că nimeni nu se pierde în birocrație, că tratamentele nu sunt întârziate și că grupurile vulnerabile primesc sprijinul de care au nevoie. Ele reduc decalajul dintre sistem și cetățean, dintre expertiza medicală și înțelegerea umană.

Obiectivele principale ale unui navigator de pacienți sunt de a ghida persoanele prin sistemul medical și de a facilita accesul la serviciile de asistență medicală. Aceștia acționează ca persoane de legătură între pacienți și furnizori, ajutând la eliminarea oricăror obstacole și provocări care pot împiedica progresul pacienților. Prin cultivarea unei relații de încredere, navigatorii de pacienți încurajează persoanele să participe activ la propria îngrijire medicală.

Prin introducerea și sprijinirea structurilor de navigare a pacienților în cadrul sistemului nostru de sănătate, nu numai că vom îmbunătăți eficiența și aderența la tratament, dar vom restabili și încrederea, echitatea și umanitatea în asistența medicală.

Acesta nu este un lux – este o necesitate.

– deputat Adrian Popa