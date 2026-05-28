Deputatul Costel Dunava: Camera Deputaților a adoptat schema de ajutor de stat pentru apicultori

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul privind acordarea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori, a anunțat deputatul PSD Bacău Costel Dunava. Măsura prevede acordarea unui sprijin financiar anual în perioada 2026–2028 pentru susținerea familiilor de albine și a producției românești de miere.

Potrivit parlamentarului băcăuan, proiectul urmează să fie promulgat de Președintele României, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul Ministerului Agriculturii.

Această măsură vine într-un moment dificil pentru sectorul apicol, afectat de schimbările climatice, creșterea costurilor de producție și concurența produselor de import. Sprijinirea apicultorilor înseamnă protejarea agriculturii românești, a polenizării și a biodiversității. Albinele sunt esențiale pentru viitorul agriculturii și pentru echilibrul naturii! deputat Costel Dunava