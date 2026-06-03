Deputatul Mircea Fechet cere măsuri urgente pentru creșterea siguranței în gările din România: „Zeci de copii și adolescenți ajung în spital în stare gravă sau sfârșesc carbonizați”

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Deputatul Mircea Fechet (PNL Bacău) cere măsuri urgente pentru creșterea siguranței în gările din România, pentru a estompa un fenomen periculos, care a luat amploare – surfing-ul pe vagoane și pe locomotive staționate.

Anual, zeci de copii și adolescenți ajung în spital în stare gravă, după ce, din neștiință, curiozitate și teribilism, aleg această distracție extremă.

„O decizie luată pe negândite sau la presiunea prietenilor poate însemna zeci de operații, ani de recuperare, o viață întreagă marcată de suferință sau copii care sfârșesc carbonizați. Chiar de Ziua Copilului, un copil de 12 ani din Târgu Neamț a ajuns în stare critică după ce s-a urcat pe un vagon de tren și a fost electrocutat. În spatele unei știri care trece repede prin fluxul de informații e drama unei familii și o problemă pe care o cunoaștem de prea mult timp”, a precizat deputatul Mircea Fechet.

Cifrele oficiale raportate de spitale

În București, la Spitalul Clinic de Copii „Grigore Alexandrescu”, ajung anual aproximativ 10-15 adolescenți electrocutați după ce se urcă pe trenuri pentru fotografii, filmări și provocări extreme. În Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, au fost înregistrate 11 cazuri de copii electrocutați doar în anul 2024.

Astfel de accidente continuă să apară în toată țara. În Iași, Roman, Târgu Neamț, Suceava, Focșani, Râmnicu Sărat. Lista este mai lungă decât ar trebui să accepte orice societate care vrea să-și protejeze copiii. În fiecare caz există aceeași combinație periculoasă: copii nesupravegheați de părinți sau bunici, teribilism și acces facil în zone unde pericolul poate deveni mortal într-o fracțiune de secundă. Mulți își imaginează că riscul apare doar în momentul în care cineva atinge firele electrice de deasupra vagoanelor. Lucrurile sunt mult mai grave. Rețeaua de alimentare funcționează la aproximativ 27.000 volți. Asta înseamnă că o apropiere poate produce un arc electric devastator: diferența dintre o provocare de moment și o tragedie poate fi de câțiva centimetri. În ultimii cinci ani, tot ce au făcut autoritățile au fost campanii de informare și conștientizare. Astfel de acțiuni sunt importante și trebuie continuate, însă frecvența accidentelor arată că informarea, de una singură, nu reușește să oprească fenomenul. Am solicitat CFR împrejmuirea zonelor feroviare cu risc ridicat, instalarea de bariere fizice și dezvoltarea unor sisteme moderne de supraveghere cu camere video și senzori. Sunt măsuri de prevenție care pot împiedica transformarea riscului în tragedie. Vacanța de vară se apropie, iar pentru mulți copii timpul liber vine cu multe pericole. Pentru un copil, un selfie de pe plafonul unei locomotive poate părea o distracție inofensivă. Pentru un părinte, această distracție poate schimba viața familiei pentru totdeauna. Pentru autorități e un semnal de alarmă care obligă la responsabilitate și intervenție rapidă. Siguranța copiilor nu are preț și nu poate fi amânată. Este o obligație a statului și unul dintre criteriile în funcție de care oamenii judecă eficiența instituțiilor publice. Acum e momentul unei intervenții, nu după următorul accident! deputatul Mircea Fechet