Deputatul Fechet, replică pentru Viziteu: „Guvernul nu a blocat transportul electric din Bacău, ci a aprobat solicitarea în două săptămâni”

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Deputatul PNL Mircea Fechet îl acuză pe primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, că dezinformează opinia publică în privința punerii în funcțiune a autobuzelor electrice (detalii AICI). Parlamentarul susține că Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan nu a blocat proiectul, ci a aprobat în doar două săptămâni solicitarea depusă de SC Transport Public Bacău pentru angajarea de șoferi.

Potrivit lui Fechet, procedura a inclus schimburi de observații și răspunsuri între instituții, iar aprobarea rapidă demonstrează că Executivul a sprijinit operaționalizarea transportului public electric. Deputatul afirmă că eventualele întârzieri nu pot fi atribuite Guvernului și consideră false declarațiile prin care primarul ar fi sugerat contrariul.

În aceeași postare, liderul liberal critică administrația locală pentru stadiul unor proiecte de infrastructură și pentru starea unor străzi din municipiu, susținând că există investiții începute înainte de 2020 care nu au fost finalizate nici în prezent. Fechet folosește un ton dur la adresa conducerii Primăriei Bacău, acuzând-o de incompetență și de folosirea conflictului politic drept explicație pentru problemele administrative ale orașului.

Deputatul PNL mai susține că măsurile adoptate de Guvern au vizat reducerea risipei în companiile de stat și afirmă că administrația locală încearcă să transfere responsabilitatea propriilor întârzieri asupra Executivului. În final, acesta reia criticile la adresa colaborării politice dintre USR și AUR la nivel local și îl acuză pe primarul Stanciu-Viziteu că atacă nejustificat Guvernul din care face parte inclusiv USR.

Redăm mesajul deputatului Mircea Fechet:

Demontez o altă minciună din seria celor spuse de primarul USR al Bacăului, dl. Stanciu-Viziteu. Guvernul Bolojan nu i-a blocat nimic, ci dimpotrivă, i-a aprobat. Și i-a aprobat în două săptămâni o solicitare depusă în 27 mai, care a inclus și un schimb de observații și răspunsuri. Asta înseamnă că, dacă regimul Viziteu – AUR nu mai face vreo prostie, băcăuanii din municipiu și comunele limitrofe vor circula cu autobuzele electrice datorită Guvernului interimar Bolojan (PNL – USR – UDMR), care a rezolvat rapid cererea SC Transport Public Bacău de a putea angaja șoferi. Dl. Viziteu a lăsat de înțeles că măsurile Guvernului l-ar fi împiedicat să operaționalizeze transportul public cu autobuze electrice. Absolut FALS! Guvernul, din care face parte și USR, a decis să scadă risipa în companiile de stat. E ceea ce solicită o țară. Viteza cu care și solicitarea d-lui Viziteu a fost rezolvată, două săptămâni, probabil e surprinzătoare pentru dumnealui, un primar care va veni în 2028 cu promisiunile din 2020. Știm, există proiecte începute în vremea fostului primar, înainte de 2020, care nu au fost finalizate și nu vor fi cu certitudine finalizate nici anul acesta. Șantierul în conservare al pasarelei pentru biciclete dinspre Parcul Cancicov spre Primărie nu e doar o hidoșenie urbanistică, ci și un monument al incompetenței. Finalizarea o vom vedea într-un scenariu optimist prin pliantele electorale din 2028, dacă e cu noroc. Gropile de pe străzi sunt acolo – doar că mai multe; spargerile își așteaptă refacerile cu lunile, unde s-a asfaltat se sparge iar pentru rețele. Știm orașul. Știm și cât arată binomul USR – AUR sub comanda primarului Viziteu. Vicepreședintelui USR aliat cu AUR îi stă mai nou în gât Guvernul interimar PNL – USR – UDMR, după ce a luat o pauză temporară de la atacurile la premierul Bolojan, atacuri la care PSD probabil se uită cu invidie. E vreun pretext de care primarul USR al Bacăului, dl. Stanciu-Viziteu, să nu profite pentru a-și arăta fidelitatea nu doar față de aliatul AUR cu care „administrează” orașul, ci și față de linia PSD?