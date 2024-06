Desant guvernamental la Bacău, pe A7 și la Athletic Park. Ministrul Grindeanu: Cel puțin 6 loturi din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2024

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, în judeţul Bacău, că „şase spre şapte loturi” din A7, Autostrada Moldovei, vor fi finalizate anul acesta, deşi constructorul, firmele lui Dorinel Umbrărescu, trebuie să finalizeze doar două din cele zece loturi pe care le are în execuţie. Grindeanu a vizitat azi „nodul rutier” ce se construiește la Săucești, împreună cu Mircea Fechet, ministrul Mediului, europarlamentarul Dragoș Benea, Gabriel Bunduc, secretar de stat la Transporturi, sen. Cristina Breahnă Pravăț, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, prefectul Claudiu Ilișanu, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, fostul prefect Lucian Bogdănel, alți oficiali locali.

„Am ţinut să fac astăzi un tur al Autostrăzii A7, de la Buzău până sus, la Paşcani, am făcut prima oprire aici, în judeţul Bacău. Să ştiţi că ceea ce s-a început cu mulţi ani în urmă – şi anume aceşti primi kilometri, care de fapt sunt pe Centura Bacăului – se va continua şi anul acesta, anul viitor, întreg tronsonul de la Ploieşti, până la Paşcani va fi terminat. Am avut şi azi o discuţie cu constructorul român, foarte bun, cu domnul Umbrărescu, care are mare parte din loturile pe A7, 10 loturi din totalul de 13”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: „Ritmul e bun, mobilizarea foarte bună”

„Pot să vă spun că şase spre şapte loturi vor fi finalizate anul acesta, este un lucru bun, deşi conform contractului trebuia să finalizeze doar două din cele zece, el va termina patru, patru şi jumătate, celelalte două fiind pe bucata dintre Ploieşti şi Buzău. Ritmul e bun, mobilizarea foarte bună. Ca să vă dau un exemplu, de aici spre Paşcani sunt peste 600 de oameni care lucrează. Asta este o treabă foarte bună”, a afirmat ministrul.

Ministrul Transporturilor a precizat că ţine foarte mult ca, până la sfârşitul anului, toate cele patru loturi de la Buzău la Focşani să fie finalizate, precum şi cele două dintre Ploieşti şi Buzău.

„Ţin neapărat ca, până la sfârşitul anului, toate cele patru loturi de la Buzău la Focşani să fie finalizate şi cele două dintre Ploieşti şi Buzău. Făceau unii pariuri pe la televizor, acum vreo două luni, că îşi vor lua tricouri cu noi dacă terminăm aceste şase tronsoane, le spun de acum public să-şi comande deja aceste tricouri. Sunt nişte domni care, probabil, în viaţa lor nu au făcut nimic, sunt nişte domni de la o asociaţie USR-istă, Pro Infrastructura, care i-a avut ca membri fondatori pe foşti miniştri ai transporturilor, dar care, în orice predicţie au făcut, nu au avut dreptate. Aşa că le recomand de acum să-şi ia tricouri cu ce au spus că îşi vor lua”, a completat Grindeanu.

„A13 se va semna în perioada următoare”

„Aș mai face o singură precizare: A13 se va semna în perioada următoare, studiul de fezabilitate. Și nu pot să trec peste, fără să nu-l amintesc pe băcăuanul dvs, Gabi Bunduc, fiindcă a fost cel care în toate aceste luni a ținut foarte aproape de Cristi Pistol și s-a ocupat special de acest proiect care, până la urmă, a intrat pe făgașul cel bun. Nu o spun din politețe: Gabi Bunduc este de un mare ajutor și chiar vă mulțumesc că ați făcut o asemenea propunere în urmă cu doi ani și ceva. E un om modest, care muncește foarte mult în ministerul Transporturilor”, a mai anunțat ministrul Grindeanu.

Fechet: „Împreună reușim să facem lucruri și la minister, și în Guvern și, sper eu, foarte repede și în municipiul Bacău și, bineînțeles, în județ!”

Ministrul Mircea Fechet a subliniat sprijinul acordat de instituțiile de mediu: „Încă din prima zi a mandatului meu, fie că a fost vorba despre A7 sau despre orice alt proiect de infrastructură din România, m-am asigurat ca atunci când discutăm de un acord de mediu, de un aviz de mediu, de o scoatere din fondul forestier etc. discutăm de ore și nu de zile sau saptămâni/luni, cum se întâmpla în trecut, pentru că le-am transmis celor din ministerul Mediului că din cauza noastră nu trebuie să aștepte niciun mare proiect, cu atât mai mult aceste autostrăzi pe care le așteptăm toți de zeci de ani. Colaborez foarte bine cu dl. ministru Grindeanu, cu dl. director Pistol (director general al CNAIR, n.r.) și cred că ne-am făcut datoria. Am întețeles că atunci când vorbim de bunăstarea românilor nu trebuie să discutăm despre politică sau partide politice. Am înteles că împreună reușim să facem lucruri și la minister, și în Guvern și, sper eu, foarte repede și în municipiul Bacău și, bineînțeles, în județ”.

Benea: „Nodul rutier de pe A7 Autostrada Moldovei, din zona comunei Săuceşti, va aduce dezvoltare economică în zona municipiului Bacău, investiții şi bunăstare”.

Eurodeputatul Dragoș Benea a făcut un scurt istoric al investiției și a subliniat că primii kilometri din Autostrada A7 formează Centura Bacăului: „În decembrie 2022, vicepremierul, pe atunci, Sorin Grindeanu, împreună cu dl Marcel Ciolacu, prim-ministru era dl Ciucă, s-a semnat contractul de execuție la ceea ce se întâmplă aici. Iată că nu a fost nicio farsă, nu a fost o semnătură de dragul lumii, ci s-au pus bazele unei investiții a cărei temelie s-a pus în guvernarea social-democrată din 2017, când prim-ministru era Sorin Grindeanu. Atunci au început licitații la studiile de fezabilitate a ceea ce astăzi este Autostrada Moldovei.

Nodul rutier de pe A7 Autostrada Moldovei, din zona comunei Săuceşti, va aduce dezvoltare economică în zona municipiului Bacău, investiții şi bunăstare. Partidul Social Democrat are numele înscris în ADN-ul autostrăzii A7: în guvernarea PSD 2017 – 2019, cu Sorin Grindeanu premier, s-a finanțat proiectarea acestui obiectiv care este construit, astăzi, de guvernarea Marcel Ciolacu în care PSD gestionează, prin acelaşi Sorin, Ministerul Transporturilor. Mă bucur că munca onestă şi temeinică a secretarului de stat Gabriel Bunduc este remarcată la vârful Ministerului Transporturilor şi că mulțumită ei, în curând – conform anunțului făcut azi de Sorin Grindeanu – se va semna contractul pentru finalizarea studiului de fezabilitate a autostrăzii A13 Bacău – Braşov. De această dată avem un proiectant serios, Consitrans, cel care a proiectat şi A7, premisele fiind să punem şi A13 pe făgaşul corect pentru acest proiect de infrastructură majoră.

„Este o dovadă vie și clară că o colaborare și administrativă și politică pentru dezvoltare și stabilitate este cheia succesului. Și este mai de actualitate decât oriunde, pentru că suntem în municipiul Bacău, unde nu s-a întâmplat mai nimic, nu s-a inaugurat nicio investiție… Dar împreună cu dl președinte Fechet, cu colegii de la PNL, am făcut o construcție politică care va pune Bacăul pe ruta corectă”, a concluzionat liderul PSD Bacău.

Ivancea: „Dezvoltarea Bacăului e metropolitană”

Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, a vorbit despre rolul A7 în dezvoltarea Bacăului. „Îndepărtează traficul din Bacău, asta înseamnă o degrevare a traficului din interiorul orașului. Știți foarte bine cum se circulă: știi când pleci, dar nu știi când mai ajungi… Dezvoltarea e metropolitană. Ca atare, vor fi atrase investiții între A7 și oraș, într-un mod concetric.

Ivancea a fost completat de ministrul Grindeanu: „Aș putea să vă dau tot exemplul Timișoarei. Inițial ne gândeam de ce e așa departe autostrada față de oraș. Acum pot să vă spun, după ani buni, având A1 în jurul orașului, că a fost o decizie corectă cea luată în urmă cu 15 ani, pentru că între centură și oraș s-au deschis parcuri logistice, industriale, fabrici…”.

Vizita oficialilor a continuat la Athletic Park, investiție a Consiliului Județean Bacău: