Descoperă gustul Deltei la Onești: ești invitat la un weekend lipovenesc cu preparate gătite live!

Oneștiul devine, în acest weekend de Florii, un punct de atracție pentru iubitorii de gastronomie tradițională. La Bru Roastery are loc un eveniment culinar inedit, dedicat bucătăriei lipovenești, inspirat din rețetele autentice ale Deltei Dunării și ale litoralului Mării Negre.

Sâmbătă și duminică, între orele 12:00 și 22:00, spațiul cafenelei se transformă într-o veritabilă scenă de live cooking, unde preparatele sunt gătite pe loc, în fața clienților. Conceptul propus este unul relaxat, fără meniu fix sau reguli stricte: participanții își pot alege preparatele preferate direct de pe plită, în funcție de poftă.

Evenimentul aduce în prim-plan gusturi simple, dar atent pregătite, după rețete culese din comunități precum Chilia Veche. Vizitatorii pot descoperi scrumbia pregătită în stil tradițional, umplută cu leuștean și asezonată cu oțet, dar și storceagul autentic, realizat cu ouă de țară, ori borșul de pește, nelipsit din bucătăria lipovenească.

Care sunt preparatele vedetă și cât costă?

Scrumbie cu mămăliguță, usturoi și salată – 58 lei

Storceag – 38 lei

Borș de pește – 32 lei

Zacuscă proaspătă de pește, pastă lipovenească de caras, icre și alte specialități tradiționale

Organizatorii subliniază că accesul este gratuit, iar experiența este deschisă tuturor celor care vor să se bucure de preparate autentice într-o atmosferă relaxată.

Evenimentul este completat de mirosul apetisant al grătarului, energia bucătarilor și o ambianță care transformă mâncarea într-un adevărat spectacol culinar.

Prin această inițiativă, Bru Roastery propune publicului din Onești mai mult decât un simplu meniu de weekend: o incursiune în tradițiile gastronomice lipovenești, aduse mai aproape de comunitate printr-o experiență autentică și accesibilă.

Unde?

Adresa: municipiul Onești, Str. Calea Slănicului, nr. 59.