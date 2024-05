Dezbatere despre sănătatea mintală la Insula de Agrement: “E OK să nu fii OK!”

Luni, 20 mai, europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță (afiliat Verzilor Europeni) și viceprimarul Cristian Ghingheș (SENS) au anunțat la Tihna Island (Insula de Agrement) un eveniment despre îmbunătățirea sănătății mintale în special în rândul tinerilor.

“Vom discuta deschis despre resursele disponibile în școli și în comunitate, despre provocările întâmpinate de tineri în accesarea serviciilor de sănătate mintală, și căutăm împreună soluții, încercând în același timp să răspundem tuturor curiozităților.” – Cristian Ghingheș, viceprimar

Dezbaterea este programată să înceapă la ora 18:30 și se desfășoară sub deviza “E OK să nu fii OK: terapie gratuită pentru toți tinerii”, având printre vorbitori 3 psihologi din Bacău:

– Celina Toni Ivan, psiholog la Centrul Părinții spun Prezent;

– Sînziana Bran, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ;

– Claudia Bolea, formator experiențial Psihoterapie – Psihoterapie Cognitivo-comportamentală EFT.

“Sănătatea mintală ar trebui să fie la egalitate cu sănătatea fizică, iar asta înseamnă în primul rând scoaterea serviciilor de sănătate mintală din lista serviciilor medicale conexe și încadrarea lor la servicii medical decontate. Lupt pentru introducerea în România a unui număr de cel puțin 30 de ședințe de terapie decontate.” – Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent