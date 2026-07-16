DNA: Percheziții în 30 de locații din țară, inclusiv Bacău, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 15 milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Galați desfășoară miercuri, 16 iulie 2026, o amplă acțiune într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 15 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează suspiciuni privind comiterea, în perioada 2023–2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale care au ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, precum și de către reprezentanți ai acestora.

În cadrul anchetei, procurorii efectuează 30 de percheziții domiciliare în județele Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța și Ilfov, precum și în municipiul București. Descinderile au loc atât la locuințele unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul procurorilor din cadrul Structurii Centrale a DNA, al Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Constanța, al Brigăzii de Operațiuni Speciale Galați, al Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Galați și Vrancea, precum și al Jandarmeriei Române.

Ancheta este în desfășurare, iar DNA precizează că cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Comunicatul DNA, integral:

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, precum și de către reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 15 milioane de lei.

În cursul zilei de 16 iulie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 30 de locații situate pe raza județelor Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța, Ilfov, precum și a municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice, respectiv sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Constanța, Brigăzii de Operațiuni Speciale Galați, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Galați și I.P.J. Vrancea, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.