DOCUMENT: Judecătorii Curții de Apel Bacău acuză „degradarea statului de drept” și avertizează cu suspendarea activității instanței

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Magistrații Curții de Apel Bacău au adoptat marți, în unanimitate, o poziție fermă împotriva unor inițiative legislative care vizează sistemul judiciar, acuzând o încercare de subordonare a puterii judecătorești de către factorul politic.

În cadrul Adunării Generale desfășurate pe 9 iunie 2026, judecătorii Curții de Apel Bacău au denunțat ceea ce au numit „degradarea constantă a statului de drept în România”, susținând că independența justiției este pusă sub presiune prin acțiuni și mesaje venite din zona politică.

Magistrații au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), instituția care garantează independența justiției, să întreprindă demersuri atât la nivel național, cât și internațional pentru restabilirea echilibrului dintre puterile statului. Potrivit comunicatului, judecătorii cer oprirea campaniilor de discreditare îndreptate împotriva sistemului judiciar și recunoașterea efectivă a independenței judecătorilor ca element esențial al unei societăți democratice.

De asemenea, Adunarea Generală a respins prevederile incluse în proiectul de lege privind salarizarea judecătorilor, considerându-le inacceptabile. Judecătorii Curții de Apel Bacău și-au exprimat sprijinul integral pentru observațiile formulate anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la această inițiativă legislativă.

În același timp, magistrații au amânat adoptarea unei decizii privind eventuale forme de protest. Potrivit comunicatului, într-o viitoare ședință a Adunării Generale vor fi analizate măsurile care se impun pentru apărarea independenței justiției, inclusiv posibilitatea opririi integrale a activității instanței.

Poziția exprimată de judecătorii Curții de Apel Bacău se înscrie într-un context mai amplu de reacții din sistemul judiciar față de proiectele de reformă și salarizare promovate în această perioadă, subiect care a generat dezbateri intense între reprezentanții puterii judecătorești și autoritățile politice.

Comunicatul a fost transmis de Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel Bacău:

Facsimil: comunicatul Curții de Apel Bacău