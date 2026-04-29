DOCUMENT! Romprest se retrage din procedura pentru salubrizarea în 65 de localități: acuzații privind condiții „nerealiste” impuse de ADIS Bacău

Compania Romprest SA a notificat autoritățile județene din Bacău cu privire la decizia de a nu continua participarea la procedura de atribuire a contractului de salubrizare pentru 65 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), invocând probleme majore legate de fundamentarea tehnică și economică a proiectului.

Într-o adresă transmisă către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare Bacău, dar și către Instituția Prefectului și Consiliul Județean, compania susține că a decis să se retragă din etapa a doua a procedurii de negociere fără publicare prealabilă.

„Condiții nerezonabile și riscuri financiare majore”

Reprezentanții Romprest afirmă că propunerile înaintate de ADIS Bacău sunt „profund eronate” și nu reflectă realitatea din teren. Potrivit acestora, condițiile impuse ar obliga operatorul să accepte un contract „nesustenabil financiar”, cu riscuri care depășesc limitele unei gestiuni comerciale prudente.

Mai mult, compania susține că rigiditatea și lipsa de realism a cerințelor ar explica lipsa de interes a altor operatori pentru această procedură. „În mod practic, niciun operator nu a putut participa până în prezent”, se arată în notificare.

Negocieri eșuate

Romprest mai precizează că a încercat să negocieze termenii contractului, însă discuțiile au eșuat din cauza imposibilității de a adapta condițiile la parametri considerați realiști din punct de vedere tehnic și economic.

Decizia de retragere este descrisă de companie drept una determinată de caracterul „viciat” al procedurii.

Apel la dialog și avertisment privind riscurile

În ciuda retragerii, compania transmite că rămâne deschisă dialogului cu autoritățile locale și județene. Reprezentanții Romprest subliniază importanța continuității serviciului public de salubrizare și disponibilitatea de a identifica soluții, însă doar în condițiile unei „fundamentări corecte, legale și conforme cu realitatea din teren”.

Totodată, compania atrage atenția asupra riscurilor pe care actuala configurare a procedurii le-ar putea avea asupra funcționării serviciului de salubrizare în județ.

Rolul autorităților județene

Adresa a fost transmisă și către Consiliul Județean și Instituția Prefectului, în contextul rolului acestora în coordonarea și monitorizarea serviciilor publice la nivel local. Romprest solicită, implicit, o reevaluare a condițiilor de atribuire pentru a evita blocaje în asigurarea salubrizării pentru cele 65 de UAT-uri vizate.

Cele 65 de UAT-uri sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Căiuți, Cașin, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dealu Morii, Dămienești, Dofteana, Filipeni, Găiceana, Ghimeș-Făget, Glăvănești, Gura Văii, Huruiești, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Mănăstirea Cașin, Măgirești, Motoșeni, Negri, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Pâncești, Parava, Pârgărești, Parincea, Pîrjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Scorțeni, Secuieni, Solont, Ștefan cel Mare, Stănișești, Strugari, Tătărăști, Târgu Trotuș, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Zemeș.

CJSU amână decizia

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întâlnit în ședință miercuri, după-amiază. Una dintre decizii este că ADIS trebuie să reia procedura de încredințare directă. CJSU, a cărui ședință încă nu s-a terminat, se va reuni și joi dimineață la 9:30, când s-ar putea vota declararea „stării de alertă”, care ar urma să intre în vigoare după aprobarea ministrului de Interne.

Adresa Romprest by Ziarul de Bacau