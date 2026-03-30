Doi tineri din Dofteana, depistați de polițiști după ce ar fi furat un autoturism. Au fost reținuți preventiv pentru 24 de ore

Polițiștii din Onești au identificat doi tineri, de 21 și 22 de ani, bănuiți că ar fi sustras un autoturism staționat în extravilanul comunei Dofteana, pe DN 12A, pe sensul de mers Onești–Comănești.

Sesizarea a fost făcută la data de 3 martie, când oamenii legii au fost informați că, în perioada 22 februarie – 3 martie, persoane necunoscute ar fi furat mașina, care era parcată în afara părții carosabile.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că fapta ar fi avut loc în noaptea de 1 martie, în jurul orei 23:00. Cei doi tineri ar fi spart geamul autoturismului, iar ulterior ar fi găsit cheia de rezervă lăsată de proprietar sub scaun, reușind astfel să plece cu vehiculul, cu intenția de a și-l însuși pe nedrept.

La data de 27 martie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Onești, la locuințele suspecților din comuna Dofteana. În urma descinderilor, au fost descoperite documente falsificate, utilizate pentru confecționarea unor plăcuțe de înmatriculare false, montate pe autoturismul sustras.

Mașina a fost recuperată de polițiști, fiind identificată în extravilanul aceleiași comune.

Cercetările continuă în acest caz pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. Față de cei doi s-a dispus deocamdată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși ȋn Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.