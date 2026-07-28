Doi tineri din Onești, reținuți pentru tâlhărie calificată

Poliţiştii din Onești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești au documentat activitatea infracțională a doi tineri, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și, ulterior, arestați preventiv pentru 30 de zile.

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Pe data de 26 iulie, un bărbat de 43 de ani, din municipiu Onești a fost găsit de polițiști pe stradă, prezentând leziuni.

În urma activităților investigativ-operative efectuate de polițiști s-a stabilit că trei tineri cu vârste cuprinse între 23 și 29 de ani, ar fi sustras din buzunarul păgubitului un portofel cu suma de 2.700 de lei și alte bunuri pe care acesta le avea depozitate lângă banca pe care se odihnea. Pentru a-și asigura scăparea, bănuiții l-ar fi lovit pe bărbat, cauzându-i leziuni.

Față de doi dintre tineri, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore și i-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Ulterior, au fost prezentați instanței care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.