Doliu în rândul polițiștilor băcăuani. Un fost agent al Biroului Rutier s-a stins din viață la 51 de ani

Comunitatea polițiștilor din Bacău este în doliu după moartea lui Sebi Morozan, fost polițist în cadrul Poliției Municipiului Bacău – Biroul Rutier. Anunțul a fost făcut de administratorii paginii „Atenție, Poliția Bacău”, care au transmis un mesaj emoționant în memoria fostului lor coleg.

Potrivit mesajului publicat, Sebi Morozan a fost apreciat atât de colegi, cât și de cetățeni pentru profesionalismul, seriozitatea și corectitudinea de care a dat dovadă pe parcursul carierei sale. Cei care l-au cunoscut spun că și-a îndeplinit misiunea cu devotament, considerând meseria de polițist mai mult decât un simplu loc de muncă.

Fostul polițist s-a stins din viață înainte de a împlini 52 de ani, la mai puțin de doi ani de la pensionare, după o carieră desfășurată în cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Bacău.

„În urma lui rămân amintirile, respectul colegilor și recunoștința tuturor celor care l-au cunoscut și au avut onoarea să lucreze alături de el”, au transmis colegii săi, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită.

Mesajul a stârnit numeroase reacții de condoleanțe din partea colegilor, prietenilor și a celor care l-au cunoscut de-a lungul activității sale.