Dorin CHIRILESCU: Mesaj pentru băcăuani la final de campanie electorală

Dorin Chirilescu, candidat independent la funcția de primar al municipiului Bacău, a prezentat un mesaj pentru băcăuani, la finalul campaniei electorale. Acesta a vorbit despre realizările sale în mandatul de consilier local care se încheie și despre obiectivele sale pentru următorii ani.

Dragi băcăuani,

Pe parcursul acestei campanii, am încercat să fac mai mult și să vorbesc mai puțin. Deși ar fi trebuit să îmi fac o campanie tipică, am preferat să nu vă bombardez cu tot felul de postări electorale, ci să continui să mă ocup de rezolvarea unor probleme administrative, pentru că am încredere în fapte și mai puțin în vorbe fără conținut.

Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați fost și îmi sunteți alături, pentru că mi-ați primit materialul de prezentare cu îngăduință, în plină furtună mediatică, și pentru că mă încurajați să continui pe un drum administrativ greu, dar care aduce și satisfacții atunci când rezultatele nu întârzie să apară.

La finalul primului meu mandat de consilier local independent, pot spune că las în urmă:

Stimulentul financiar de 1000 pentru nou-născuții băcăuani, pentru care m-am luptat în instanță aproape doi ani de zile și am câștigat toate procesele cu primarul și subalternii săi, pentru ca măsura să fie aplicată. Astăzi stimulentul se află în plată!

Ajutorul de 1000 de lei lunar pentru familiile ai căror copii nu găsesc loc la creșele de stat, pentru a deconta o parte din taxa de la creșa privată sau pentru un bunic care poate sta cu copilul cât timp părinții sunt la serviciu

Înființarea din punct de vedere administrativ a acelor două stații de autobuz de pe str. Tazlăului

Amenajarea pentru sporirea vizibilității sau mutarea unor treceri de pietoni pentru eficientizarea traficului (giratoriu Insula de Agrement)

Eficientizarea traficului rutier de la Piața Centrală prin inversarea sensului unic de pe str. Pieții pentru a crea două ieșiri, una spre str. 9 Mai și una spre str. Mihai Viteazu

Introducerea unei surse de apă la locul de joacă din parcul Gherăiești

Repararea anomaliei de la Taxe și Impozite locale când funcționari de la ghișeu îi primeau la ghișeu pe cei care se prezentau să radieze/înscrie o mașină fără să plătească celebra taxă de 200 de lei

Amenajarea pe ambele părți a trotuarelor de pe str. Prelungirea Bradului

Asigurarea fondurilor necesare exproprierii terenului privat din curtea școlii Mihai Drăgan, pentru ca aceasta să poată fi reabilitată

Prin amendamentul formulat de mine și susținut de ceilalți colegi din majoritate, s-a plafonat taxa de salubritate la valoarea de 12 lei în anul 2020, atunci când primarul propusese o majorare la 17,11 lei deși promisese Revoluția Fiscală și scăderea taxelor și impozitelor în campania de atunci

Asigurarea fondurilor necesare pentru reabilitarea străzii Depoului, atât de necesară pentru eficientizarea traficului în zona de Nord a orașului;

Am formulat amendamentul pentru corectarea situației privind premierea elevilor care au obținut mențiune la olimpiadele naționale și internaționale;

Taxele și impozitele plătite la Poșta Română – un proiect pe care l-am depus la primărie încă din anul 2017 și pe care l-am susținut să fie aplicat din calitatea de consilier local, atunci când executivul băcăuan dorea să îl anuleze pentru a-i determina pe cetățeni să folosească doar mijloacele electronice de achitare

și multe alte initiative de sprijin pentru comunitatea noastră.

Pe parcursul mandatului de ales local, am fost initiator și co-inițiator la aproximativ 10 proiecte de hotărâre de consiliu local, am formulat peste 30 de amendamente care au modificat hotărârile și am avut luări de cuvânt și poziții publice la aproape toate ședințele de consiliu, iar prin toate intervențiile mele am încercat să vă protejez banii, drepturile și calitatea vieții.

Ce mi-am propus pe viitor?

Rezolvarea problema cu apa curentă prin suplimentarea bazinelor care alimentează Rezerva de Apă a Bacăului;

Continuarea demolării garajelor și construirea de parcări supraetajate pe suprafețele dezafectate

Construirea de parcuri industriale pentru atragerea investitorilor străini și crearea de noi locuri de muncă

Amplasarea de tarabe comunitare în toate cartierele orașului pentru a susține producătorii locali

Identificarea unei suprafețe de teren necesară construirii unei noi creșe pentru zona de Nord a orașului

Construirea celui mai modern târg auto din România și eliberarea a peste 500 de locuri de parcare din oraș

Scăderea taxei de salubritate pentru cetățenii care nu beneficiază de serviciile neprestate dar încasate

Instalarea de sisteme „kiss & ride” pentru părinții care vor să își lase copiii la școală rapid și în siguranță

Continuarea digitalizarării serviciilor administrative pentru eficientizarea comunicării dintre cetățean și primărie

Reutilizarea spațiilor din Punctele Termice dezafectate pentru sprijinirea activităților sociale, sportive sau culturale

Pe 9 iunie avem de ales între oameni competenți, cu experiență și care au făcut ceva pentru orașul nostru și oameni care vă spun povești la fiecare patru ani, pentru a reveni în funcțiile publice, astfel vă doresc să fiți încrezători în propriile alegeri, exigenți cu cei care vin să vă ceară încrederea și să nu uitați că atunci când intrați în cabina de vot, intrați singuri, iar decizia de a-i alege pe cei care vă vor reprezenta pentru următorii patru ani vă aparține în totalitate.

În încheiere, vă prezint un clip despre voi, oamenii din spatele meu, cei care îmi dați energia pentru a continua

Cu deosebit respect,

Dorin Chirilescu